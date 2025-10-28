Инвестор из ОАЭ расширяет мост здравоохранения между Дубаем и Молдовой, взяв на себя обязательство по совершенствованию диализа в объеме 10 млн фунтов стерлингов

ДУБАЙ, ОАЭ, и КИШИНЕВ, Молдова, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Кавит Ханда (Kavit Handa), гражданин Великобритании и глобальный инвестор в здравоохранение, базирующийся в Дубае, объявил о приобретении 100 % компании BB Hamodialyse, крупнейшего и самого надежного поставщика услуг диализа в Молдове. Эта инвестиция через Africa Capital, инвестиционную группу со штаб-квартирой в Дубае, которую он возглавляет, знаменует значительное расширение роли ОАЭ в развитии доступа к здравоохранению по всему миру.

«Как британский инвестор, базирующийся в Дубае, я воспринимаю Молдову как уникальную историю успеха, место, где была построена одна из самых экономически эффективных экосистем диализа в Европе, — сказал Кавит Ханда, председатель Africa Capital. — Наша миссия состоит в том, чтобы усвоить извлеченные здесь уроки и применить их на других рынках, где низкая стоимость и доступность имеют решающее значение. Молдова будет служить центром обучения и инноваций, который станет двигателем этой трансформации. Мы рассматриваем это как возможность делать добро, создавая бизнес стоимостью 100 млн долларов США на протяжении следующих 5 лет».

За последнее десятилетие дочерняя компания BB Hamodialyse в Молдове BB-Dializa стала доминирующим поставщиком услуг диализа в Молдове с долей рынка более 75 % и репутацией доступных цен и качественного медицинского обслуживания. Благодаря этому приобретению г-н Ханда планирует превратить Молдову в региональный центр передового опыта в области экономически эффективного диализа, одновременно экспортируя проверенную экономически эффективную модель на рынки Африки и Ближнего Востока — регионов, где доступ к диализу остается ограниченным при возрастающем спросе.

Эта инициатива особенно актуальна для ОАЭ и стран Персидского залива, где вызванная диабетом болезнь почек является растущей проблемой. По данным Международной диабетической федерации, на Ближнем Востоке проживает более 73 миллионов взрослых с диабетом, а в ОАЭ отмечен один из самых высоких в мире показателей распространенности заболевания — 16,4 %. Используя приобретенный в Молдове опыт диализа, компания Africa Capital стремится увеличить возможности лечения в плане численности и распространить клинические ноу-хау в странах Персидского залива и Африки.

Приобретение также согласуется с Национальной стратегией ОАЭ по инновациям в области здравоохранения и стремлением Дубая стать глобальным центром медицинского образования, научных исследований и передачи технологий.

Этот шаг дополнительно укрепляет отношения между ОАЭ и Молдовой после заключения соглашения о взаимном безвизовом режиме в 2025 году и резкого роста двусторонней торговли после выставки Expo 2020 Dubai, при этом экспорт Молдовы в ОАЭ возрос более чем в 20 раз в 2021 году.

