Программа «Нематериальное культурное наследие провинции Чжэцзян» представлена в Москве во время «Праздника весны» 2026 года

МОСКВА, 6 марта 2026 года /PRNewswire/ -- С 26 февраля по 1 марта 2026 года в Москве в рамках третьего «Праздника весны» прошла выставка и фестивальная программа «Нематериальное культурное наследие провинции Чжэцзян». Став одним из главных событий «Праздника весны» 2026 года, эта программа представила московским зрителям традиционные театральные постановки, народные ремесла и жанры народного искусства провинции Чжэцзян (Zhejiang), расцветив российскую столицу на время фестиваля элементами культурных традиций этого региона Китая.

Мероприятие, организованное Центром по охране нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян (Музеем нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян) при поддержке Департамента культуры, радио, телевидения и туризма провинции Чжэцзян, прошло под руководством Посольства Китайской Республики в Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Принимающей стороной выступило Правительство Москвы при поддержке Китайского культурного центра в Москве и других партнеров.

В соответствии с тематикой фестиваля программа включала сценические выступления и презентации на различных общественных площадках города. В мероприятии приняли участие 12 носителей традиций нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян; в школах и на различных городских площадках было показано восемь представлений, познакомивших жителей Москвы с этими традициями в аутентичном исполнении.

На сцене, сменяя друг друга, были представлены восемь программ, включавших народные танцы, жанровые театральные постановки и другие виды исполнительского виды искусства, черпающие из сокровищницы культурных традиций провинции Чжэцзян.

Впервые на «Праздник весны» в Москве были приглашены для участия в культурном обмене делегации из нескольких провинций и городов Китая. Программы провинции Чжэцзян, известной своей приверженностью региональным традициям, дали российской аудитории возможность познакомиться с культурным наследием этого региона Китая через живые выступления и презентации. В совокупности эти представления позволили зрителям напрямую приобщиться к исполнительским традициям провинции Чжэцзян.

