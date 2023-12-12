Санья признана в Китае эталоном туристического предпринимательства и инноваций в 2023 году

САНЬЯ, Китай, 12 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- С 11 по 12 декабря в Шанхае проходил форум 2023 China Tourism Group Development Forum. Город Санья, популярное направление на южной оконечности китайского острова Хайнань, был выбран в качестве эталона туристического предпринимательства и инноваций Китая в 2023 году академией China Tourism Academy (CTA) за свои новаторские и инновационные модели в области развития туризма в данном регионе.

image_5013995_13418706 Albert Yip, the Director General of Sanya Tourism Board

Академия CTA, основанная в 2008 году, всегда была в авангарде разработки процедур и продвижения международного обмена в туристической отрасли. Она сыграла важную роль в сборе практических кейсов туристического предпринимательства и инноваций. Выбор Саньи в качестве эталонной модели дает сигнал другим регионам, которые находятся в поиске инновационных подходов.

Для улучшения продвижения Саньи в качестве туристического направления во всем мире в Санье учредили совет по продвижению туризма Sanya Tourism Promotion Board в 2020 году. Это единственное в стране специальное агентство по маркетингу и продвижению региона. В 2023 году он эволюционировал в совет по туризму Sanya Tourism Board. В своей работе он использует специализированные и интернационализированные иституциональные механизмы, основанные на рыночных тенденциях. Целью данной трансформации было исследование новых возможностей для инновационного развития туризма Саньи за счет исследований рынка, профессиональных контактов и учреждения различных наград, организации фестивалей, размещения информации в СМИ, разработки маршрутов, стратегии туристической экспансии и многого другого.

С момента своего учреждения Sanya Tourism Board сотрудничал с предприятиями, имеющими отношение к туристической индустрии и расположенными на территории экономической зоны Санья. К ним относятся жилищная отрасль, отрасль общественного питания, транспорт, туристические достопримечательности, беспошлинная торговлю и круизная отрасль. Тем временем, в стремлении сохранить конкурентоспособность среди мировых туристических направлений совет постоянно улучшает свои базовые компетенции, уделяя основное внимание созданию профессиональной маркетинговой системы. Сюда входит использование платформы с туристической информацией для исследований рынка, которая помогает создавать целевые маркетинговые стратегии для конкретных групп клиентов и занимается поиском возможностей для роста рынка въездного туризма. Налаживая тесные связи и активно сотрудничая с различными компаниями, Sanya Tourism Board внес существенный вклад в высококачественное развитие туристической отрасли Саньи.

В 2020 году анализ данных и исследования рынка выявили существенный сдвиг в сторону более молодой клиентской базы. Для адаптации к этому демографическому сдвигу Санья запустила маркетинговую кампанию Wonderland Sanya, делая акцент на туристических достопримечательностях и потребительских предпочтениях данной группы. Данная кампания успешно привлекла большое число молодых туристов, которые исследовали разнообразные достопримечательности Саньи. Более того, Санья сотрудничала с местными туристическими компаниями, которые стали организаторами инновационных мероприятий, таких как туристический фестиваль Sanya Tourism Festival, музыкальные фестивали, концерты, художественные выставки, культурные и креативные недели, фестивали кофе, фестивали дайвинга и семейные сезоны. Данные события не только показали уникальные черты города, но также стимулировали туристические расходы.

Более того, с момента своего основания совет по туризму Sanya Tourism Board нанял потрясающе талантливых людей с международным менталитетом и опытом работы за рубежом. Эта команда под руководством Альберта Йипа (Albert Yip), первого иностранного руководителя высшего ранга в Свободном порте Хайнань (Hainan Free Trade Port), более, чем наполовину состоит из сотрудников, учившихся или работавших за рубежом, свободно владеющих такими языками как английский, русский, французский, немецкий и корейский. Располагая такой высококлассной командой, Санья эффективно использует три стратегии для развития своего въездного туризма: субсидирование международных маршрутов, сотрудничество с ведущими туристическими агентствами и улучшение узнаваемости региона в мире посредством международных СМИ. Данный подход помог повысить узнаваемость Саньи в мире, привлекая растущее число туристов со всего света.

Выбор города академией CTA в качестве эталона предпринимательства и инноваций в Китае в 2023 году не только признает достижения Саньи, но также подчеркивает значимую роль города в построении будущего ландшафта китайского туризма. Такое признание служит доказательством усилий города в ориентированных на рынок коллаборациях, профессиональном маркетинге и создании международной команды экспертов. Усилия совета по туризму Sanya Tourism Board не только улучшили имидж Саньи, но также установили эталон устойчивого и инновационного развития туризма по всей стране.

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