Санья возвращается в Формулу-E в качестве открывателя азиатского сезона 2027 года -- тропический прибрежный город набирает обороты в качестве глобального центра событий

САНЬЯ, Китай, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- После триумфальной пляжной гонки Санья официально закрепила за собой место в седьмом раунде рекордного чемпионата мира ABB FIA Формулы-E 2026/27, который состоится 17 апреля 2027 года и ознаменует собой открытие нового сезона в Азии. В городе пройдет первая гонка Формулы-E эпохи GEN4 на китайской земле. Благодаря самому большому в истории календарю из 21 гонки в 13 городах мира, это знаменательное событие переносит электрические гонки следующего поколения на уникальную прибрежную уличную трассу Саньи.

The 2027 Formula E will kick off its first Asian round at this world-class tropical coastal resort destination

«Санья — это трасса, которая подталкивает водителей к абсолютному пределу. Привлечение GEN4 сюда в начале сезона — это осознанный выбор», — сказал Альберто Лонго (Alberto Longo), соучредитель и главный директор чемпионата Формулы-E. Это мероприятие, проведенное в 2026 году, ознаменовало семилетнее возвращение Формулы-E в Санью, откуда глобальные прямые трансляции транслируются в 195 стран, и совпало с шестимесячным этапом полномасштабных независимых таможенных операций на всем острове в рамках Хайнаньского порта свободной торговли.

Сила Саньи как глобального центра событий подкреплена надежными данными и развитой инфраструктурой. За первые шесть месяцев таможенных операций Хайнаньского порта свободной торговли на острове Хайнань было зарегистрировано 1,654 млн трансграничных въездов, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году. Санья успешно провела шестые Азиатские пляжные игры и Международный кинофестиваль на острове Хайнань, а также проведет финал Чемпионата мира по фитнесу HYROX.

Стратегия мероприятий Саньи опирается на три структурных преимущества. Во-первых, безвизовый режим Хайнаня для 86 стран и авиационная политика открытого неба позволяют использовать 36 прямых международных маршрутов по 28 зарубежным направлениям. Во-вторых, Санья имеет 23 офиса по связям с зарубежными туристами в более чем десяти странах. Эти офисы собирают информацию о глобальных событиях и способствуют прямому сотрудничеству с международными правообладателями и профессиональными организаторами. В-третьих, специальная универсальная служба утверждения культурных и спортивных мероприятий, подкрепленная профессиональным механизмом управления и гарантии, значительно упрощающая ранее сложные бюрократические процедуры как для внутренних , так и для международных организаторов мероприятий по всему миру.

Благодаря систематическим преимуществам, развитой вспомогательной инфраструктуре и быстро развивающемуся трансграничному туризму Санья прошла ключевую трансформацию. Она превратилась из места проведения случайных мероприятий в город, активно востребованный международными организаторами мероприятий.

Представитель муниципального народного правительства Саньи сказал: «Мы строим платформу, способную проводить мероприятия мирового уровня на постоянной основе, и тепло приветствуем глобальных организаторов и гостей, чтобы они ощутили уникальное очарование города, который удобен для жизни, посещения и бизнеса».