Миллионеры в движении: куда мигрируют богатые люди мира в 2024 году?

ЛОНДОН, 18 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Ожидается, что в 2024 году Великобритания потеряет беспрецедентное число 9500 миллионеров, что в мире уступает только Китаю, и вдвое с лишним превысит число покинувших страну миллионеров в прошлом году (4200), которое тоже было рекордным показателем после исхода 1600 лиц с крупным капиталом (HNWI) в 2022 году. По видимому, ОАЭ третий год подряд займут первое место в качестве самого притягательного места для богатств в мире с привлечением рекордного числа 6700 состоятельных мигрантов, которые по прогнозам сделают Эмираты своим домом до конца года. Этому показателю будет способствовать большой приток из Великобритании и Европы.

В Отчете Henley о миграции частного капитала за 2024 год, опубликованном сегодня консалтинговой фирмой по вопросам международной инвестиционной миграции Henley & Partners, представлены наиболее значительные прогнозируемые притоки и оттоки мигрантов-миллионеров во всем мире, а также рейтинг W15, включающий 15 самых привлекательных стран мира для миллионеров, сантимиллионеров и миллиардеров.

Китай снова потеряет наибольшее число миллионеров в мире, в этом году прогнозируется отъезд 15 200 лиц HNWI (по сравнению с 13 800 в 2023 году), в то время как Индия сдержала бегство богатств, опустившись на 3-е место после Великобритании со всего 4300 миллионерами, которые по прогнозам покинут страну в 2024 году (по сравнению с 5100 в прошлом году). Ожидается, что отъезд лиц HNWI из Южной Кореи вырастет с прогнозируемой потерей 1200 миллионеров (по сравнению с 800 в 2023 году), в то время как цунами миллионеров, бегущих из России после начала войны на Украине, похоже, спадает — в этом году планируется релокация всего 1000 миллионеров (по сравнению с 8500 в 2022 году и 2800 в 2023 году).

Доминик Волек (Dominic Volek), руководитель группы по вопросам частных клиентов в компании Henley & Partners, говорит, что 2024 год станет переломным моментом в глобальной миграции богатства: «Ожидается, что беспрецедентные 128 000 миллионеров переселятся по всему миру в этом году, затмив предыдущий рекорд (120 000), установленный в 2023 году. В то время как мир борется с идеальным штормом геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры голосуют ногами в рекордных количествах».

ОАЭ остаются самым привлекательным местом в мире для миллионеров

Благодаря своему нулевому подоходному налогу, золотым визам, роскошному образу жизни и стратегическому местоположению ОАЭ закрепились на первом месте в мире для мигрантов-миллионеров и готовятся привлечь почти вдвое больше миллионеров, чем их ближайший соперник — США, который по прогнозам получит выгоду от чистого притока 3800 миллионеров в 2024 году.

В этом году Сингапур снова занимает 3-е место с чистым притоком 3500 человек, в то время как постоянно популярные направления для мигрантов-миллионеров, Канада и Австралия, займут 4-е и 5-е места с чистым притоком 3200 и 2500 человек соответственно. Европейские фавориты — Италия (+2200), Швейцария (+1500), Греция (+1200) и Португалия (+800) — входят в топ 10 этого года по чистому притоку миллионеров наряду с Японией, которая готовится принять 400 богатых мигрантов, отчасти благодаря ускоряющейся тенденции переезда китайских HNWI в Токио, которая началась в эпоху после Covid.

Другие страны, теряющие большое число миллионеров в 2024 году

Помимо Китая, Великобритании, Индии, Южной Кореи и России, оставшиеся места в топ 10 рейтинга оттока миллионеров занимают Бразилия, откуда в этом году прогнозируется утечка 800 миллионеров, за которой следуют Южная Африка (-600), Тайвань (-400), а также Вьетнам и Нигерия, из которых ожидается отток 300 миллионеров.

Но, как отмечает д-р Ханна Уайт (Hannah White), дама Ордена Британской империи, директор и президент организации Institute for Government в Лондоне, лица HNWI покидают указанные другие страны по совершенно иным причинам, чем Великобританию: «Из Китая и Индии наблюдается высокий чистый отток из-за успеха этих крупных экономик в формировании новых миллионеров, хотя замедление роста богатства в Китае в последние годы может означать, что потери со временем станут более вредными. Как и многие другие развивающиеся страны, включая Бразилию, Вьетнам, Южную Африку и Нигерию, индийские миллионеры часто покидают субконтинент в поисках лучшего образа жизни, более безопасной и чистой окружающей среды и доступа к более качественным медицинским и образовательным услугам. В других местах региональные угрозы и неопределенность в отношении позиции Америки по безопасности после потенциальной победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года означают, что из Южной Кореи и Тайваня продолжится чистый отток лиц HNWI».

Всплеск миграции миллионеров подпитывает соответствующий бум в секторе инвестиционной миграции. За последние 12 месяцев компания Henley & Partners получила рекордное количество запросов о приобретении резидентства и гражданства по инвестиционным программам из почти 200 разных стран. Двумя основными нациями, которые в настоящее время стимулируют спрос, являются американцы и индийцы, а граждане Великобритании, Филиппин и ЮАР остаются в первой десятке, как и в течение последних пяти лет.

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