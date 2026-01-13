Henley & Partners -- растущий разрыв в паспортах меняет глобальную мобильность в 2026 году

ЛОНДОН, 13 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Индекс паспортов Henley Passport Index 2026 за два десятилетия своего существования свидетельствует о растущем разрыве между наиболее мобильными и наименее мобильными группами населения в мире. Основываясь на эксклюзивных данных Timatic от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), индекс ранжирует все глобальные паспорта по количеству пунктов назначения, куда их владельцы могут получить доступ без предварительной визы. В то время как рекордное количество паспортов в настоящее время находится на вершине рейтинга, те, кто находится внизу, остаются все более изолированными, что подчеркивает растущий глобальный разрыв в мобильности.

Сингапур сохраняет свои позиции самого влиятельного паспорта в мире, предлагая безвизовый доступ в 192 пункта назначения. С другой стороны, Афганистан снова занимает последнее место, его граждане имеют доступ всего в 24 пункта назначения. Возникший разрыв в 168 пунктов иллюстрирует масштаб глобального неравенства в области мобильности в 2026 году — резкое увеличение с 2006 года, когда разница между занимавшем в то время первое место паспортом США и паспортом Афганистана составляла всего 118 пунктов.

«За последние 20 лет глобальная мобильность значительно выросла, но ее преимущества были распределены неравномерно», — говорит д-р Кристиан Х. Келин (Dr. Christian H. Kaelin), председатель Henley & Partners. «Сегодня паспортные привилегии играют решающую роль в формировании возможностей, безопасности и экономического участия».

Этот дисбаланс усиливается, даже несмотря на то, что спрос на международные поездки продолжает расти. По прогнозам IATA, в этом году авиакомпании перевезут более 5,2 миллиарда пассажиров по всему миру.

«Ожидается, что в 2026 году будет путешествовать рекордное количество людей», — говорит генеральный директор IATA Вилли Уолш (Willie Walsh). «Но поскольку многие государства стремятся ужесточить правила въезда на свою территорию, власти не должны упускать из виду такие технологические достижения, как цифровое удостоверение личности и цифровые паспорта. Удобство путешествий и безопасность границ возможны».

Великобритания зафиксировала самые резкие потери в годовом исчислении, США вернулись в топ-10

Япония и Южная Корея заняли 2-е место в 2026 году, каждая страна предлагает безвизовый въезд по 188 направлениям. Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария занимают 3-е место с доступом к 186 направлениям, опережая беспрецедентную группу из 10 европейских стран, занявших 4-е место.

Европа продолжает доминировать на верхних строчках рейтинга с заметными исключениями, а именно ОАЭ (5-е место), Новая Зеландия (6-е место), Австралия (7-е место), Канада (8-е место) и Малайзия (9-е место).

США вернулись в Топ-10 после кратковременного выбытия в конце 2025 года, но это восстановление маскирует долгосрочное снижение как для США, так и для Великобритании, которые делили 1-е место в 2014 году. За последний год обе страны зафиксировали самые большие ежегодные потери в безвизовом доступе, потеряв семь и восемь пунктов назначения соответственно. За последние два десятилетия США опустились на шесть позиций до 10-го места, в то время как Великобритания опустилась на четыре позиции до 7-го места.

«Сила паспорта в конечном итоге отражает политическую стабильность, дипломатическое доверие и способность формировать международные правила», — говорит Миша Гленни (Misha Glenny), отмеченный наградами журналист и ректор института Institute for Human Sciences в Вене. «Поскольку трансатлантические отношения напряжены, а внутренняя политика становится все более нестабильной, разрушение прав на мобильность для таких стран, как США и Великобритания, является не столько технической аномалией, сколько сигналом более глубокой геополитической рекалибровки».

Крупнейшие взлеты и падения за десятилетия

ОАЭ имеют самую сильную позицию в Индексе паспортов Henley Passport Index за последние 20 лет, добавив 149 безвизовых направлений с 2006 года и поднявшись на 57 мест до 5-го места в рейтинге с доступом к 184 пунктам назначения, что обусловлено устойчивым дипломатическим взаимодействием и либерализацией визового режима.

Страны Западных Балкан и Восточной Европы также добились значительных успехов, во главе с Албанией (+36 до 43-го), Украиной (+34 до 30-го), Сербией (+30 до 34-го) и Северной Македонией (+27 до 38-го).

Боливия является единственной страной в индексе, в которой за последние 20 лет наблюдалось общее снижение безвизового доступа, упав на 32 пункта и заняв 61-е место в 2026 году.

Если мы рассмотрим только последнее десятилетие, Косово зафиксировало самый большой рост, поднявшись на 38 позиций, в то время как Китай поднялся на 28 позиций, обе страны заняли 59-е место в индексе с доступом к 81 безвизовому направлению.

Открытые границы, закрытые двери

В то время как владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ в 179 стран, Америка разрешает въезд в свою страну без предварительного получения визы только гражданам 46 стран, занимая 78-е место в мире по индексу открытости Henley Openness Index — один из самых больших разрывов в мире между возможностями въезда и выезда.https://www.henleyglobal.com/publications/henley-openness-index

Китай, напротив, теперь разрешает безвизовый въезд гражданам 77 стран и занимает 62-е место в рейтинге после добавления более 40 стран за последние два года.

«В глобальном балансе сил происходит заметный сдвиг, отмеченный возобновлением открытости Китая и уходом США в национализм», — говорит https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2026-january/shifting-influence-chinas-openness-vs-americas-nationalismд-р Тим Клатте (Dr. Tim Klatte), партнер в Grant Thornton China. «Поскольку страны все чаще конкурируют за влияние через мобильность, открытость становится критическим компонентом мягкой силы».

Анализ, проведенный для глобального отчета о мобильности Henley Global Mobility Report 2026 предупреждает, что предложение Таможенной и пограничной службы США в конце 2025 года может эффективно положить конец безвизовым поездкам в рамках Программы безвизового въезда (Visa Waiver Program). Гражданам 42 союзных стран может потребоваться предоставить обширные личные, биометрические и цифровые данные, и реализация этого требования возможна уже в феврале.

«Данный уровень сбора данных позволяет проводить идеологический скрининг в режиме реального времени и создает риск того, что личная информация может быть передана, изменено ее назначение или использована в военных целях», — предупреждает Грег Линдсей (Greg Lindsay), старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council).

Эти предложения следуют за самым обширным одновременным расширением запретов на поездки в США в современной истории. С 1 января 2026 года полный запрет на въезд или частичные ограничения теперь распространяются на 39 стран.

Планирование мобильности ускоряется, поскольку управление рисками становится приоритетом

Спрос на дополнительные права на проживание и гражданство продолжает расти. В 2025 году Henley & Partners получила заявки от 100 стран, при этом общие объемы выросли на 28 % в годовом исчислении. В настоящее время США являются крупнейшим клиентским рынком компании.

«Американцы продолжают бороться за альтернативное место жительства и гражданство в условиях продолжающейся политической турбулентности», — говорит Питер Дж. Спиро (Prof. Peter J. Spiro), профессор юридического факультета Temple University Law School. «То, что когда-то считалось экстремальной непредвиденной ситуацией, стало основной формой управления рисками».

