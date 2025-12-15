Узбекистан ускоряет развитие индустриальных зон для привлечения международного капитала

Ташкент, Узбекистан, 15 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Узбекистан формирует новый логистический узел Центральной Азии за счёт индустриальных зон. DP World строит в стране мультимодальный хаб, который будет влиять на торговые маршруты всего региона.

Узбекистан формирует новую модель промышленного роста через развитие специальных промышленных зон. Их условия уже привлекли в страну DP World, одного из крупнейших логистических операторов в мире. Компания инвестирует в строительство международного транспортно-логистического хаба в Узбекистане.

Yangi Avlod: Uzbekistan accelerates the development of industrial zones to attract international capital

«Ташкентский мультимодальный логистический терминал обеспечит регион инфраструктурой мирового класса и современными логистическими технологиями, повысив эффективность цепочек поставок и поддержав бизнес в различных секторах» , — подчеркнул значение проекта Султан Ахмед бин Сулейем, генеральный директор DP World.

Макротренд: рост инвестиций в Узбекистан

Одной из самых новых зон стала «Янги Авлод», созданная в прошлом году.

Льготы. Резиденты получают освобождение от четырёх основных налогов. Также действуют таможенные льготы и доступна долгосрочная аренда земли с возможностью ее использования в качестве залогового обеспечения.

Экосистема «под ключ». Инфраструктура подводится к каждому участку: газ, вода, электричество, дороги и канализация. Инвестор получает готовую площадку.

Неподалеку от «Янги Авлод» строится новый международный аэропорт и автомагистраль Ташкент–Самарканд. Зона будет иметь собственную грузовую станцию.

Административная модель. В «Янги Авлод» действует принцип одного окна. Управляющая компания сопровождает каждый инвестиционный проект от регистрации юридического лица до подключения коммуникаций.

Результаты

Резидентами «Янги Авлод» уже стали предприятия из Китая и ОАЭ. Среди почетных резидентов — East Can Solutions, JAC Motors Toshkent, EAS и другие компании из пищевой, строительной, упаковочной, электротехнической отраслей.

«Мы выбрали „Янги Авлод" из-за сочетания стратегической локации, государственной поддержки и гибкого управления. Это сильная отправная точка для компаний, которые хотят зайти на рынок Узбекистана», — рассказал Го Тяньсяо, главный специалист по продажам департамента маркетинга и продаж JAC Motors Toshkent.

Государственная стратегия Узбекистана превращает индустриальные зоны в инструмент экономического роста и формирует новый промышленный центр региона.

Сайт: https://yangiavlodzone.uz/en\

Email : [email protected]

Телефон : +998771512414

+998781137171

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2845373/Yangi_Avlod.jpg