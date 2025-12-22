Праздничная магия ждет -- рождественские и новогодние мероприятия в Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa
САНЬЯ, Китай, 22 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения праздничного сезона Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa представляет тщательно подготовленную серию праздничных мероприятий в конце года, чтобы отдых на побережье оставил приятные воспоминания.
Рождественские мероприятия (24–25 декабря 2025 г.)
- Детский рождественский карнавал в детском клубе с тематическими мастер-классами и играми.
- Праздничный «шведский стол» с 18:00, включающий стейк Томагавк, приготовленный на гриле, омары, морское ушко и барбекю из морепродуктов.
- Живые выступления латиноамериканской группы, шоу фокусников и бесплатные напитки.
Новогодняя ночь (31 декабря 2025 г.)
- Шведский стол на лужайке у побережья с фирменными блюдами: хрустящий молочный поросенок, стейк Томагавк, лосось и омары.
- Неограниченные напитки, латиноамериканская группа и яркие живые выступления.
- Розыгрыши призов, включая iPhone 17 и Moutai 1935.
- Вечеринка перед Новым годом в лаундже с 21:00, затем в полночь просмотр холодных фейрверков и шоу нематериального культурного наследия «Железный цветок» на открытом воздухе.
Пакетное предложение
Новогодний ужин: 998 юаней с человека или 2 388 юаней за семейный пакет (2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет).
Ощутите дух праздника с пышными застольями, яркими развлечениями и потрясающими моментами у моря.
Бронирование: +86 898 88568888 или +86 13876799976
