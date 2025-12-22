Праздничная магия ждет -- рождественские и новогодние мероприятия в Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa

САНЬЯ, Китай, 22 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения праздничного сезона Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa представляет тщательно подготовленную серию праздничных мероприятий в конце года, чтобы отдых на побережье оставил приятные воспоминания.

Рождественские мероприятия (24–25 декабря 2025 г.)

  • Детский рождественский карнавал в детском клубе с тематическими мастер-классами и играми.
  • Праздничный «шведский стол» с 18:00, включающий стейк Томагавк, приготовленный на гриле, омары, морское ушко и барбекю из морепродуктов.
  • Живые выступления латиноамериканской группы, шоу фокусников и бесплатные напитки.

Новогодняя ночь (31 декабря 2025 г.)

  • Шведский стол на лужайке у побережья с фирменными блюдами: хрустящий молочный поросенок, стейк Томагавк, лосось и омары.
  • Неограниченные напитки, латиноамериканская группа и яркие живые выступления.
  • Розыгрыши призов, включая iPhone 17 и Moutai 1935.
  • Вечеринка перед Новым годом в лаундже с 21:00, затем в полночь просмотр холодных фейрверков и шоу нематериального культурного наследия «Железный цветок» на открытом воздухе.

Пакетное предложение

Новогодний ужин: 998 юаней с человека или 2 388 юаней за семейный пакет (2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет).

Ощутите дух праздника с пышными застольями, яркими развлечениями и потрясающими моментами у моря.

Бронирование: +86 898 88568888 или +86 13876799976

