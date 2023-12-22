Зрелищное новогоднее представление в Таиланде в Central World, Таймс Сквер Азии, которое стоит посетить

В тайландский Central World стучится Новый Год

БАНГКОК, 22 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Начинаем обратный отсчет до крупнейшего развлекательного мероприятия в Бангкоке, Таиланд. «Бангкокский новогодний вечер centralwOrld 2024» будет более экстремальным, чем когда-либо, поскольку Central World запускает семь мероприятий мирового класса со сцены, цифровые фейерверки, светомузыкальное представление, которое передаст такую же атмосферу, как международный музыкальный фестиваль. Все это подтверждает репутацию Central World как «Таймс Сквер Азии».

Spectacular must-visit countdown in Thailand at Central World, the Times Square of Asia Spectacular must-visit countdown in Thailand at Central World, the Times Square of Asia

Испытайте атмосферу музыкального фестиваля мирового класса в развлекательном новогоднем обратном отсчете, который будет происходить в эксклюзивной достопримечательности города, расположившейся в Central World в Таиланде. Погрузитесь в динамичное окружение пульсирующих огней и захватывающего звука, дополненных завораживающими эффектами и графикой. Присоединяйтесь к обратному отсчету до новой эры 2024 года и полюбуйтесь впечатляющим городским фейерверком, передающим глубокое послание, предназначенное для всех людей на земле. Помимо Бангкока, мероприятия «Таиландского обратного отсчета 2024» пройдут в 13 торговых центрах Central на популярных туристических направлениях, таких как Central Пхукет, Чиангмай, Паттая и Самуи. Присоединяйтесь к нам в праздничных мероприятиях и туристических промоакциях в различных провинциях Таиланда!

Отправляйтесь в торгово-развлекательный центр «Central» на Пхукете для празднования незабываемого Нового Года в Таиланде!

Приготовьтесь к самому грандиозному празднику в конце года на «Международном новогоднем вечере 2024 в Central Пхукет»! - Премьера 5-дневной феерии на Пхукете вот-вот начнется, обещая взрывной праздник с артистами, попавшими в хит-парад, и зажигательным EDM-фестивалем с участием международных диджеев. Погрузитесь в грандиозное зрелище огней и звуков на Пхукете. Празднование этого года запланировано как самое ожидаемое и незабываемое! Не пропустите!

Этим 31 декабря разделите эмоции на «Обратном отсчете centralwOrld до 2024 года» — Таймс Сквер Азии 31 декабря. Ворота открываются в 18:00 перед торгово-развлекательным центром «Central World» со стороны шоссе Ратчадамри. Получите возможность бесплатного входа, загрузив приложение Central Life X. Не пропустите этот праздник жизни!

Как вариант, интересующиеся могут посмотреть трансляцию предновогоднего вечера в прямом эфире на канале 3HD с 22:30 до 0:30 или Multi View через Facebook Live и YouTube Live: Central World с 19:00 PM до 00:30, либо прямую трансляцию со страницы Central World на страницы партнеров, таких как Хаосод, Канал 7-Бугабу ТВ, Daily News Online, Прачачат, Туракидж, Матичон, GLOBE, GMM25, Manager Online, Thairath Online, Workpoint и страницы торговых центров группы Central по всей стране на Facebook. Чтобы получить подробную информацию, посетите Facebook: Central World.

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