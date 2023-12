Ein spektakulärer, sehenswerter Countdown in Thailand im Central World, dem Times Square von Asien

BANGKOK, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Lassen Sie uns den Countdown für das größte Entertainment-Event in Bangkok, Thailand, herunterzählen: den „centralwOrld Bangkok Countdown 2024", der extremer sein wird als je zuvor, da Central World sieben Highlights mit Weltklasse-Produktionen mit Bühnenauftritten, digitalem Feuerwerk und Licht und Sound präsentiert, die Sie in die gleiche Stimmung versetzen werden wie ein internationales Musikfestival. Damit wird Central World seinem Ruf als „Times Square von Asien" alle Ehre machen.

Erleben Sie den Nervenkitzel eines Weltklasse-Musikfestivals am Entertainment Countdown, Thailands exklusivem Wahrzeichen der Stadt, inmitten von Central World. Tauchen Sie ein in die dynamische Atmosphäre der eindrucksvollen Lichter und des fesselnden Sounds, die durch großartige Effekte und Grafiken ergänzt werden. Nehmen Sie am Countdown für die neue Ära 2024 teil und bewundern Sie auf dem Display ein spektakuläres Feuerwerk, das eine wichtige Botschaft für alle Menschen rund um die Welt enthält. Außer in Bangkok werden die „Thailand Countdown 2024"-Veranstaltungen in 13 Central-Einkaufszentren stattfinden, darunter auch in beliebten Reisezielen wie Central Phuket, Chiangmai, Pattaya und Samui. Schließen Sie sich uns an, um den Tourismus in Thailands Provinzen zu feiern und zu fördern!

Feiern Sie gemeinsam mit Central Phuket ein unvergessliches Neujahrsfest in Thailand!

Machen Sie sich bereit für den ultimativen Jahresausklang beim „Central Phuket International Countdown 2024"! - Phukets erste 5-tägige Extravaganza startet in Kürze und verspricht ein explosives Fest mit Top-Künstlern aus den Charts und einem elektrisierenden EDM-Festival mit internationalen DJs. Tauchen Sie ein in das große Spektakel der Lichter und Klänge in Phuket. Die diesjährige Feier ist die bisher am meisten erwartete und wird garantiert unvergesslich sein! Nicht verpassen!

Seien Sie am 31. Dezember dieses Jahres beim „centralwOrld Bangkok Countdown 2024 – Times Square of Asia" dabei. Die Pforten öffnen sich am Abend um 18:00 Uhr vor dem Central World, Ratchadamri Road. Laden Sie die App Central Life X herunter, um kostenlosen Eintritt zu erhalten. Verpassen Sie nicht die Party Ihres Lebens!

Alternativ können Interessenten eine Live-Übertragung des Countdowns auf Kanal 3HD von 22:30 Uhr bis 00:30 Uhr verfolgen oder per Multi View über Facebook Live und YouTube Live dabei sein: Central World von 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr oder Live-Übertragung von der Central World-Seite auf die Seiten von Partnern wie Khaosod, Channel 7-Bugaboo TV, Daily News Online, Prachachat Turakij, Matichon, GLOBE, GMM25, Manager Online, Thairath Online und Workpoint sowie auf die Facebook-Seiten der Central-Einkaufszentren im ganzen Land. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook: Central World.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2306168/PR_CTW_CD_ENG_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2306169/31_22_12_0146_Edit_Low_res__2.jpg