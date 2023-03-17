Самое время обновить свой пылесос! Бренд Dreame обьявляет о распродаже своих лучших пылесосов на юбилейной распродаже 328 AliExpress с невероятными скидками.

Moсква, 17 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Dreame technology - известный разроботчик-производитель роботов-пылесосов - объявил, что компания участвует со своей коллекцией пылесосов в главной распродаже весны на Aliexpress и представит потребителям в России как самые последние решения для уборки помещений робот-пылесосами, так и классические модели по заманчивым промо-ценам.

На что имеет смысл обратить на распродаже?

Вертикальные пылесосы：

Dreame H12. Идеально подходит для сухой и влажной уборки. У модели улчшенный чистящий модуль - она не оставит недомытыми плинтуса, большой информационый дисплей, поддержка голосовых оповещений на русском языке. После уборки вам достаточно просто нажать на кнопку, чтобы запустить очистку роликовой щетки.

T30 - пылесос для сухой уборки с умным ЖК дисплеем, отображающим степень загрязнения участка и автоматической настройкой режима работы. Простая в обслуживании модель для тщательной уборки с разными насадками.

Роботы для сухой и влажной уборки：

L10 PRO - классическая модель для любой поверхности с лидарной навигацией и системой распознавания предметов на полу. Робот работает с голосовым помощником Алисой.

D10s - идеально подойдет для работы с твердыми покрытиями и понравится владельцам домашних пушистиков - у модели обновленая силиконовая турбощетка и повышенная мощность всасывания.

L10s Pro - Робот для уборки всех типов напольных покрытий, оснащен круглыми дисками с салфетками, силиконовой щеткой, умеет определять предметы на полу, есть лидар для навигации, повыщенная мощность. Идеален для влажной уборки и семей с питомцами.

Роботы с системой самоочистки：

Из наболее доступных обратите внимание на D10 plus робот с хорошей навигацией и проходимостью препятствий. A L10 Ultra - это модель с самыми передовыми конструктивными решениями. Она дополнена системой автоматической очистки и сушки салфеток после уборки, системой распознования предметов на полу, лидарной навигацией. Чистящий модуль с щетками и двумя вращающимися салфетками справится с уборкой любых повехностей. Все эти модели можно будет приобрести на распродаже AliExpress 328 в период с 20 по 26 марта в магазине Dreame со скидками до 66 % : https://promotion.aliexpress.ru/wow/gcp/aer/mega/aer/sbd2023/dreame

О Dreamy Technology

Основанная в 2017 году, Dreamy Technology - это инновационная компания по производству потребительских товаров, которая специализируется на приборах для уборки "умного дома". Цель компании - расширить возможности людей с помощью технологий. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://global.dreametech.com

SOURCE Dreame Technology