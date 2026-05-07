DREAME представляет полную линейку продуктов для ухода за внешностью для мужчин на глобальной презентации новой продукции в Силиконовой долине

Информация предоставлена

Dreame Technology

07 мая, 2026, 11:00 GMT

СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА, штат Калифорния, 7 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Международная компания Dreame Technology, специализирующаяся на разработке высокотехнологичной продукции, провела с 27 по 30 апреля в Силиконовой долине глобальную презентацию своих новинок под названием «DREAME NEXT», в ходе которой была официально представлена флагманская модель бритвы S9 Pro Smart CleanCare наряду с полной линейкой уходовых устройств для мужчин, включая модели T3, SwiftBlade и X5.

Dreame donated personal care products including T3 shavers to the Welcome Home Project
Live scene from Dreame Men’s Grooming product launch event in Silicon Valley
Кроме того, компания Dreame сотрудничает с местными некоммерческими организациями Силиконовой долины, безвозмездно передавая нуждающимся фены для волос и электробритвы, подчеркивая тем самым приверженность бренда принципам социальной ответственности.

Модель Dreame S9 Pro открывает новую главу в области интеллектуального бритья, предлагая пользователям отличный результат — «Безукоризненное бритье, интеллектуальную очистку бритвы» (Precision Shave, Intelligent Clean). Благодаря бесщеточному двигателю и керамическим лезвиям внутренний ротор нового поколения обеспечивает мощный и стабильный крутящий момент, позволяя срезать даже густую щетину одним плавный движением — без заеданий и с исключительно низким уровнем шума. Бионический механизм в виде роботизированного манипулятора повторяет контуры лица, система мониторинга нажима отслеживает интенсивность бритья в режиме реального времени и мгновенными световыми и вибрационными сигналами помогает пользователю лучше контролировать качество бритья по краям и обеспечивая безопасное и точное бритье с учетом индивидуальных привычек.

Интеллектуально регулируемая плавающая головка бритвы с 360‑градусной адаптацией обеспечивает полное прилегание даже на самых сложных участках лица и может быть зафиксирована для точного бритья по краям, что позволяет пользователям настроить процесс бритья в зависимости от типа кожи и личных предпочтений. Удобство пользователя дополняет отдельная станция очистки бритвы, которая автоматически ухаживает за устройством, уничтожая бактерии и обеспечивая безупречную гигиену и комфорт при каждом использовании.

«Компания Dreame начинала с разработки высокоскоростных двигателей, однако именно точность управления позволила нам пойти дальше. Уход за внешностью не может быть универсальным для всех; мы предлагаем решения, которые учитывают привычки, стиль и потребности отдельного человека. Вот почему наши адаптивные разработки обеспечивают комфорт, точность, низкий уровень шума и простоту управления», — говорит Сэм Инь (Sam Yin), руководитель подразделения товаров Dreame для личной гигиены.

В активе модели Dreame S9 Pro уже три престижные международные награды: платиновая награда MUSE Design Award, признанная как высшая награда в мире дизайна; золотая награда French Design Awards, присуждаемая за инновативность и удобство использования продукта, а также серебряная награда от SHOP! International Design Award за привлекательность продукта и его представленность в розничной сети. Эти награды в совокупности являются всесторонним подтверждением превосходства модели S9 Pro в отношении дизайна, инновативности и готовности к выходу на рынок.

Помимо модели S9 Pro компания также представила несколько новых разработок для ухода за внешностью, включая тримеры T3, электробритвы SwiftBlade и X5, предназначенные для удовлетворения потребностей пользователей с различными привычками бритья и типами кожи, что еще больше расширило ассортимент Dreame в сегменте средств личной гигиены для мужчин.

Частью презентации было увлекательное шоу цирюльников (Barber Show), где инфлюенсеры в прямом эфире моделировали бороды, используя устройства Dreame. Компания Dreame также провела серию дискуссионных сессий с участием таких спикеров, как соучредитель Google X Себастьян Тран (Sebastian Thrun), Перри Джеймс (Perry James) из NielsenIQ, звезда NBA Дуэйн Уэйд (Dwyane Wade) и соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak), где участники обсуждали продуктивность на основе искусственного интеллекта, будущее технологий и интеллектуальную трансформацию промышленности. Стив Возняк (Steve Wozniak) лично посетил стенд компании, протестировал уходовые продукты бренда для мужчин и высоко оценил их.

Искусственный интеллект все активнее выходит за пределы цифрового пространства и становится частью повседневной жизни. Выход на рынок бритвы Dreame — это не просто появление нового продукта, а коренное изменение философии образа жизни, согласно которой истинная ценность ИИ заключается не в накоплении технологий как таковых, а в их глубокой интеграции в повседневный быт для повышения качества жизни человека.

В дальнейшем компания Dreame намерена продолжить внедрение передовых технологий в повседневные сценарии использования, переосмысливая понятия комфорта, точности и интеллектуальных решений в области бритья и стремясь предоставлять мужчинам во всем мире более эффективные, умные и надежные технологии для ухода за собой.

DREAME unveils full lineup of men's grooming products at global new product launch event in Silicon Valley

Dreame Technology, a global high-end technology company, hosted its global new product launch event themed "DREAME NEXT" from April 27 to 30 in...
