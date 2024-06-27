Далянь сияет на летнем Давосе

DALIAN, China, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Деловой район Далянь Дунган - это деловой район, объединяющий функции конференций, бизнеса, отдыха и культуры. В этом районе стартовал форум Летнего Давоса-2024, и гости из страны и из-за рубежа собрались на берегу Даляньского залива, чтобы поговорить о сотрудничестве и развитии, а также поискать пути устойчивого развития мировой экономики.

Opening of the 2024 Dalian Summer Davos Forum "Dalian Future Magic Cube" in the center of the lobby of Dalian International Convention Center

Для реализации данного международного мероприятия Далянь предложил 13 перспективных и исследовательских тем для форума, сфокусированных на теме "Новые направления для будущего роста", и впервые организовал две вспомогательные программы в виде обедов в рамках форума. Благодаря использованию технологии 5G-A была обновлена сетевая поддержка площадки Даляньского форума Летний Давос 2024, где можно вести прямые трансляции в формате HD, а загрузка данных завершается в считанные секунды. Это позволило полностью охватить функции 3CC и интеллектуальных вычислений 5G-A на первой в стране крупномасштабной международной конференции и поделиться с участниками результатами строительства "Цифрового Китая".

Энергосбережение и сокращение выбросов углерода способствуют "зеленой" трансформации. Из более чем 600 служебных и защитных автомобилей, представленных на данном форуме в этом году, более 80 процентов приходится на автомобили, работающие на новых источниках энергии. Далянь, как третья партия низкоуглеродных пилотных городов в Китае, ускоряет зеленую трансформацию режима развития, чтобы гости Летнего Давосского форума, горожане и туристы чувствовали зеленую экологическую жизненную силу вокруг себя.

Далянь направил "Инвестиции в Далянь 2024" и другие рекламные материалы, чтобы показать промышленную базу Даляня, городское очарование и потенциал развития через мероприятия промышленного туризма во время форума, а также встроить продвижение промышленности и инвестиционные переговоры в мероприятия промышленного туризма. В Даляне введен четвертый в Китае и первый в Северо-Восточном Китае местный закон о поддержке иностранных инвестиций, оптимизирующий условия для иностранных инвестиций.

Культура как носитель информации способствует углублению гуманистических обменов. Далянь расположен на 39° северной широты, имеет красивую окружающую среду и приятный климат, а его культурные и туристические ресурсы привлекают китайских и иностранных туристов своим неповторимым очарованием. Прогуляйтесь по "Парку скульптур" на Цзиньшитане, прочувствуйте силу морской эрозии, насладитесь карстовым ландшафтом "Черная раковина и белое сердце" на Хэйшицзяо и познакомьтесь со слоистым кварцитовым ландшафтом в живописной зоне Пайши. Далянь обладает береговой линией протяженностью 2 211 километров. Здесь можно побродить по красивейшей прибрежной дороге, совершить "Даляньскую морскую экскурсию" и набрать морепродуктов на пляже во время отлива. В течение всего года здесь проводятся такие масштабные мероприятия городской тематики, как Фестиваль цветов софоры, Фестиваль вишни, Пляжный фестиваль, Фестиваль горячих источников и лыж и т. д. Далянь завоевал такие титулы, как "Глобальный город, пригодный для жизни", "Лучший туристический город Китая" и "Демонстрационный город Китая для отдыха и туризма".

Форум Летнего Давоса-2024 создает широкое пространство и предоставляет возможности для развития глобальных компаний и организаций в Даляне.

На давосском форуме репортер взял интервью у Хидео Уэсимы, председателя и генерального менеджера Группы инвестиционных банков "Японская политика": "Красивый приморский город" - таково его впечатление о Даляне. Хидео Уэсима сказал: "В Даляне комфортный климат и прекрасный вид на море. Последний раз я был в Даляне более 20 лет назад, но сегодня Далянь претерпел множество изменений, и меня особенно впечатлил деловой район Донган, который сочетает в себе как деловые, так и развлекательные качества, и я с нетерпением жду возможности получить более глубокое представление о некоторых инновационных тенденциях в Китае на Форуме".

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Чэнь Цзин

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