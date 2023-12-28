Цзиньшитань торжественно открывает 2-й Даляньский «Снежный карнавал»

ДАЛЯНЬ, Китай, 28 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — 23 декабря в туристической зоне Цзиньшитань (Jinshitan Gold Coast Plaza) стартовал второй Даляньский Снежный карнавал. Дискотеки на снегу и фейерверки над морем, зажигательные вечеринки с электронной музыкой и костры под зимним звездным небом — эта кавалькада превратила Снежный мир Цзиньшитань (Jinshitan Snow World) в океан веселья, привлекающий все большее число посетителей как из Китая, так и из-за рубежа.

The 2nd Dalian Jinshitan Snow Carnival opens with a great fanfare.

В день церемонии открытия веселый и причудливый приморский снежный карнавал начался с фантастического парада фигур из снега и льда, а сказочный кукольный спектакль «Дебют снеговиков» еще больше поднял настроение и привел в восторг участников мероприятия. Вечером площадка засверкала множеством разноцветных огней, а темпераментные выступления музыкальных групп еще больше зарядили атмосферу, превратив Снежный мир в одну большую дискотеку. Позже костры под звездным небом, зажигательная вечеринка под электронную музыку и зрелищный фейерверк подарили посетителям неповторимый визуальный и звуковой праздник.

Зона Цзиньшитань (Jinshitan) в прибрежном городе Далянь (Dalian) на севере Китая — это туристический курорт национального уровня, широко известный своими живописными видами и великолепными пляжами. Поставив целью создать «круглосуточный, внесезонный, всевозрастной» интерактивный туристический праздник и повысить привлекательность и популярность Нового района Цзиньпу в зимний период, прошлой зимой Цзиньшитань принял первый Снежный карнавал, который, по данным Даляньского национального туристического центра в Цзиньшитань, посетили 100.000 человек.

2-й Даляньский Снежный карнавал в Цзиньшитане совершил прорыв по сравнению с предыдущим. Кроме расширения площади снежного поля до 100.000 квадратных метров была полностью обновлена инфраструктура, добавлены новые проекты, такие как суда на воздушной подушке для передвижения по льду и снегу, американские горки и праздник для домашних питомцев, а также площадки, которые не могут обойти вниманием молодежь и онлайн-знаменитости, что создало для обычных туристов и поклонников льда и снега совершенно новые возможности для наслаждения прелестями зимы. Нынешний Снежный Карнавал продлится до конца февраля нового года.

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Описание: Цзиньшитань торжественно открывает 2-й Даляньский «Снежный карнавал».