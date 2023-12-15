Первый вечер танцев Dolemi Gala поразил гостей в Шэньчжэне лучшими танцорами мира, демонстрирующими изысканные навыки бальных танцев

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 15 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Dolemi, широко известный в Китае бренд стиля жизни, под руководством Федерации танцевального спорта Китая и при сильной поддержке Комитета по культуре и спорту Ассоциации управления культурой Китая 11 декабря 2023 г. провел первый международный праздничный вечер танцев в отеле Futian Shangri-La, Шэньчжэнь.

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На праздничный вечер собрались 350 гостей из Китая и со всего мира. В нем также приняли участие лучшие международные судьи и танцоры со всего мира. Это крупное мероприятие успешно собрало ярких представителей бальных танцев, в том числе легендарных танцоров Джоанну Льюнис (Joanna Leunis) и Виктора да Сильву (Victor Da Silva), и послужило международной платформой для танцевального обмена, способствующей популяризации искусства и культуры Китая во всем мире.

Аналогично Танцевальному фестивалю в Блэкпуле, на Dolemi Gala также были представлены различные виды танцев, включая бальные, групповые, балет, танцы в китайском стиле и hip-hop, а также выступили мировые танцевальные звезды. Г-н Ден Ин-цзун (Deng Yingzhong), основатель компании C&S Paper, учредителя Dolemi, исполнил вступительный танец после труппы местных студентов из учебных заведений Китая, включая Университет Цинхуа и Пекинский университет, исполнивших танец в парах, демонстрирующий энергию молодости нового поколения.

Компания C&S Paper поддерживает распространение и развитие международного стандарта танцев (DanceSport) в Китае уже 30 лет. Кубок Китая, а теперь и Кубок Dolemi стали одними из самых престижных и влиятельных серий соревнований по танцевальному спорту в Китае. Являясь первым крупномасштабным мероприятием этого типа в стране, танцевальный вечер Dolemi Gala собрал вместе лучших танцоров Китая и зарубежных стран для культурного обмена в сфере танцев и взаимного развития и обсуждения и стал важной вехой в развитии танцев в китайском международном стиле.

Ли Жаолинь (Li Zhaolin), бывший чемпион Китая по современным танцам среди профессионалов и председатель жюри конкурса, сказал: «Для меня как танцора и, в данном случае, судьи большая честь участвовать в этом беспрецедентном вечере танцев. Это не только конкурс по бальным танцам высочайшего уровня, но и прекрасная платформа для культурного и художественного обмена. Меня вдохновляет видеть столько талантливых танцоров и творческих мастеров, собравшихся вместе в Китае, чтобы торжественно отметить и поддержать развитие бальных танцев на всех уровнях».

Развившиеся в Европе бальные танцы были стандартизованы в 1920-е годы и стали популярным глобальным искусством и видом соревнований, особенно в Китае, начиная с 1990-х.

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