Новейшие решения от QSAN для эпохи искусственного интеллекта на выставке COMPUTEX 2024

Информация предоставлена

QSAN

26 апр, 2024, 09:52 GMT

Представляем массив на архитектуре NVMe нового поколения и новейшую контейнерную платформу

ТАЙБЭЙ, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Искусственный интеллект шагает по планете, трансформируя целые отрасли и стимулируя предприятия к внедрению ИИ в свои бизнес-процессы. Для компаний, которые готовятся воспользоваться этой невероятной возможностью быстрого роста, первым шагом является модернизация их ИТ-инфраструктуры. На выставке COMPUTEX 2024 компания QSAN представит самые современные решения, призванные помочь предприятиям в эпоху ИИ.

СХД на основе массивов All Flash с накопителями NVMe беспрецедентной производительности
Система XCubeFAS 5226 следующего поколения теперь обеспечивает невероятно высокую производительность. Она отличается низкой задержкой, высокой пропускной способностью и мощными модулями IOP для ускорения ресурсоемких рабочих нагрузок в грядущую эпоху искусственного интеллекта.

Инновационная контейнерная платформа
Серия KubeSwift — это инновационное устройство, которое оборудует предприятия малого и среднего бизнеса возможностями CaaS (контейнер как услуга). Это универсальное решение упрощает развертывание, эксплуатацию и масштабирование контейнерных приложений, создавая надежный фундамент для современных ИТ-инфраструктур.

Высокомасштабируемая корпоративная унифицированная система хранения данных
По мере развития искусственного интеллекта ценность данных будет расти в геометрической прогрессии, что приведет к необходимости расширения емкости хранения. XCubeNXT — это корпоративная унифицированная система хранения данных с масштабируемостью на петабайтном уровне, высокой доступностью и многофункциональными возможностями подключения. Ее целью является подготовка к хранению огромных объемов материала, генерируемых ИИ.

Регистрация на QSAN Tech Talk

QSAN планирует проведение технических встреч (Tech Talks) для ознакомления с технологиями хранения данных и направлениями будущего развития. На этих встречах специалисты получат возможность углубленно обсудить такие темы, как приложения ИИ, тенденции в области технологий хранения данных, анализ рынка и прогнозирование. Зарегистрируйтесь на техническую встречу для получения новых прогнозов.

Запись на прием к эксперту-консультанту QSAN

На выставке COMPUTEX 2024 будут также проходить индивидуальные консультации по системам хранения данных. Чтобы повысить шансы на ускорение развития своего бизнеса, запишитесь на консультацию к эксперту QSAN.

Информация о компании QSAN на выставке COMPUTEX 2024

Сроки проведения мероприятия: 4–7 июня 2024 г.
Время проведения: (GMT+8) 9:30–17:30
Стенд №: M1435a (AI Computing & System Integration — Вычисления и системная интеграция на основе искусственного интеллекта)
Место проведения: Тайбэй, Выставочный центр Наньган, зал №1 (4F, Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1) (TaiNEX 1)
Адрес: No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 115, Taiwan

Демонстрационный зал QSAN (QSAN Showroom) для технических встреч и консультаций с экспертами

Сроки проведения мероприятия: 4–7 июня 2024 г.
Время проведения: (GMT+8) 10:00–17:30
Место проведения: Демонстрационный зал QSAN (QSAN ShowRoom)
Адрес: No. 2, Ln. 1, Fukang St., Nangang District, Taipei City 115, Taiwan

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.QSAN.com

Контакты для СМИ
Электронная почта: [email protected]
Адрес: 4F., No.103, RuiHu Street, NeiHu District, Taipei, Taiwan11494
Телефон: +886-2-7720-2118

Другие материалы из этого источника

QSAN Unveils Latest Solutions for AI Era at COMPUTEX 2024

AI is sweeping the globe, transforming industries and spurring enterprises to adopt AI in business. As companies gear up to seize this incredible...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Artificial Intelligence

Image1

Internet Technology

Image1

Telecommunications Industry

Image1

Cloud Computing/Internet of Things

Выпуски новостей схожей тематики