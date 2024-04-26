Новейшие решения от QSAN для эпохи искусственного интеллекта на выставке COMPUTEX 2024

Представляем массив на архитектуре NVMe нового поколения и новейшую контейнерную платформу

ТАЙБЭЙ, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Искусственный интеллект шагает по планете, трансформируя целые отрасли и стимулируя предприятия к внедрению ИИ в свои бизнес-процессы. Для компаний, которые готовятся воспользоваться этой невероятной возможностью быстрого роста, первым шагом является модернизация их ИТ-инфраструктуры. На выставке COMPUTEX 2024 компания QSAN представит самые современные решения, призванные помочь предприятиям в эпоху ИИ.

СХД на основе массивов All Flash с накопителями NVMe беспрецедентной производительности

Система XCubeFAS 5226 следующего поколения теперь обеспечивает невероятно высокую производительность. Она отличается низкой задержкой, высокой пропускной способностью и мощными модулями IOP для ускорения ресурсоемких рабочих нагрузок в грядущую эпоху искусственного интеллекта.

Инновационная контейнерная платформа

Серия KubeSwift — это инновационное устройство, которое оборудует предприятия малого и среднего бизнеса возможностями CaaS (контейнер как услуга). Это универсальное решение упрощает развертывание, эксплуатацию и масштабирование контейнерных приложений, создавая надежный фундамент для современных ИТ-инфраструктур.

Высокомасштабируемая корпоративная унифицированная система хранения данных

По мере развития искусственного интеллекта ценность данных будет расти в геометрической прогрессии, что приведет к необходимости расширения емкости хранения. XCubeNXT — это корпоративная унифицированная система хранения данных с масштабируемостью на петабайтном уровне, высокой доступностью и многофункциональными возможностями подключения. Ее целью является подготовка к хранению огромных объемов материала, генерируемых ИИ.

Регистрация на QSAN Tech Talk

QSAN планирует проведение технических встреч (Tech Talks) для ознакомления с технологиями хранения данных и направлениями будущего развития. На этих встречах специалисты получат возможность углубленно обсудить такие темы, как приложения ИИ, тенденции в области технологий хранения данных, анализ рынка и прогнозирование. Зарегистрируйтесь на техническую встречу для получения новых прогнозов.

Запись на прием к эксперту-консультанту QSAN

На выставке COMPUTEX 2024 будут также проходить индивидуальные консультации по системам хранения данных. Чтобы повысить шансы на ускорение развития своего бизнеса, запишитесь на консультацию к эксперту QSAN.

Информация о компании QSAN на выставке COMPUTEX 2024

Сроки проведения мероприятия: 4–7 июня 2024 г.

Время проведения: (GMT+8) 9:30–17:30

Стенд №: M1435a (AI Computing & System Integration — Вычисления и системная интеграция на основе искусственного интеллекта)

Место проведения: Тайбэй, Выставочный центр Наньган, зал №1 (4F, Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1) (TaiNEX 1)

Адрес: No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 115, Taiwan

Демонстрационный зал QSAN (QSAN Showroom) для технических встреч и консультаций с экспертами

Сроки проведения мероприятия: 4–7 июня 2024 г.

Время проведения: (GMT+8) 10:00–17:30

Место проведения: Демонстрационный зал QSAN (QSAN ShowRoom)

Адрес: No. 2, Ln. 1, Fukang St., Nangang District, Taipei City 115, Taiwan

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.QSAN.com

Контакты для СМИ

Электронная почта: [email protected]

Адрес: 4F., No.103, RuiHu Street, NeiHu District, Taipei, Taiwan11494

Телефон: +886-2-7720-2118