Криптовалютная биржа BitEXC, поддерживаемая Bitget, запускается на рынке Вьетнама

VICTORIA, Seychelles, 3 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, объявила о запуске BitEXC — торговой платформы, специально адаптированной под потребности вьетнамского рынка. Этот стратегический шаг является частью расширения Bitget в Юго-Восточной Азии, с учетом важной роли Вьетнама в растущем принятии криптовалют в регионе.

Вьетнам стал важным игроком в сфере криптовалют, с примерно 21,2% населения, обладающего цифровыми активами, что ставит страну на второе место в мире. BitEXC нацелена на удовлетворение потребностей растущей аудитории пользователей, предлагая платформу, соответствующую местным предпочтениям и нормативным стандартам.

BitEXC предоставляет широкий спектр торговых опций, включая спотовую торговлю и фьючерсы. В будущем планируется запуск таких функций, как копи-трейдинг, торговые боты и программы для заработка, ориентированные как на новичков, так и на опытных трейдеров. Платформа поддерживает депозиты в фиатных валютах через популярные вьетнамские платежные методы, обеспечивая удобные транзакции для пользователей. Для улучшения пользовательского опыта BitEXC предоставляет круглосуточную поддержку через чат, голосовые звонки и помощь как входящего, так и исходящего характера. Также доступна система VIP-услуг, предлагающая персонализированное управление аккаунтом и эксклюзивные бонусы.

«Вьетнам продемонстрировал огромный потенциал в сфере криптовалют, но рынок по-прежнему нуждается в платформах, которые действительно понимают и учитывают уникальные особенности своей аудитории. BitEXC была создана для того, чтобы заполнить этот пробел, предоставив местную поддержку и продукты, адаптированные под потребности криптопользователей. В Bitget наша цель — создавать решения, которые помогут сообществам и способствуют значительному принятию криптовалют в таких странах, как Вьетнам, где спрос на цифровые активы стремительно растет», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget и BitEXC.

Как и в Bitget, безопасность остается приоритетом и для BitEXC, которая использует инфраструктуру Bitget для защиты средств и данных пользователей. Фонд защиты Bitget, оцениваемый более чем в 300 миллионов долларов, будет распространяться на всех пользователей BitEXC. Кроме того, BitEXC будет активно поддерживать создание локального криптосообщества через такие мероприятия, как сессии Ask Me Anything (AMA), вебинары и образовательный контент, направленные на повышение вовлеченности пользователей и распространение знаний. Это помогает повысить осведомленность и минимизировать риски, помогая людям получать знания, не теряя капитал.

В честь своего запуска BitEXC предлагает новым пользователям бонусы за регистрацию, подарочные коробки и другие рекламные мероприятия. Программы лояльности позволяют пользователям зарабатывать награды, приглашая других присоединиться к платформе.