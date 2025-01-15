Налажено партнерство Bybit Card с Entravel, чтобы предлагать пользователям карты скидки на роскошные путешествия

ДУБАЙ, ОАЭ, 15 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, рада объявить о своем партнерстве с Entravel, ведущей платформой для бронирования отелей с оплатой криптовалютами, чтобы предоставить пользователям эксклюзивный доступ к роскошным путешествиям со скидками.

В рамках этого сотрудничества все пользователи Bybit могут получить бесплатное членство на платформе Entravel, которое открывает необыкновенные привилегии, включая значительные скидки на проживание в отелях и удобное бронирование с оплатой цифровыми активами. Владельцы Bybit Card получают еще больше — до 6 % дополнительной скидки в виде кэшбэка при бронировании отелей класса люкс.

Эта инициатива является важным шагом в реализации миссии Bybit по интеграции использования криптовалют в повседневную жизнь, что облегчает пользователям беспрепятственный трейдинг, инвестиции, а теперь и путешествия с оплатой своими цифровыми активами.

«Живите крипто-жизнью. С картой Bybit Card. Bybit Card продолжает расширять варианты использования криптовалют для оплаты, устраняя границы, — сказала Joan Han, Sales & Marketing Director (Bybit). — Мы очень рады партнерству с Entravel, упрощающему криптовалютные решения для оплаты путешествий наших пользователей и одновременно обогащающему их уникальными преимуществами. Вместе мы стремимся сделать Bybit готовой платформой для инвестирования, трейдинга и наслаждения жизнью».

Роскошные путешествия с использованием криптовалют

Платформа Entravel предлагает более миллиона отелей по всему миру, включая ведущие бренды класса люкс, со скидками до 60 – 70 % по сравнению с традиционными сайтами путешествий. Инновационная изначально криптовалютная программа Entravel, предназначенная только для участников, обеспечивает эту непревзойденную экономию за счет поиска эксклюзивных тарифов, предлагаемых отелями через прямые партнерские отношения.

Пользователи Bybit могут с легкостью расплачиваться своей картой Bybit Card, получая такой же простой и удобный доступ к услугам, как на любой традиционной платформе путешествий. Это партнерство дает возможность пользователям с удовольствием пользоваться своими цифровыми активами, приобретая незабываемые впечатления от путешествий.

Не пропустите — получите бесплатное членство сегодня

Сотрудничество между Bybit и Entravel должно принести беспрецедентную выгоду сообществу Bybit, насчитывающему более 60 миллионов пользователей по всему миру (за исключением ЕС). Сейчас доступно бесплатное членство, но количество подписок ограничено.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая глобальное сообщество более чем 60 миллионов пользователей. Компания Bybit, основанная в 2018 году, меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Уделяя особое внимание технологии Web3, компания Bybit стратегически сотрудничает с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать инновации в области ончейн-транзакций. Известная своим безопасным хранением, разнообразием рынков, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна, биржа Bybit преодолевает разрыв между традиционными и децентрализованными финансами (TradFi и DeFi), предоставляя сборщикам, создателям и энтузиастам возможность раскрыть полный потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на сайте Bybit.com.

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