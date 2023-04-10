Первый ноутбук TECNO MEGABOOK T1 получил награду Red Dot Award 2023

TECNO MEGABOOK T1 с уникальным и инновационным дизайном получил награду Red Dot Product Design Award 2023.

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Официально объявлены победители немецкой премии Red Dot Awards 2023. Первый ноутбук TECNO, MEGABOOK T1, благодаря своему оригинальному внешнему виду, а также сочетанию функциональности, качества и эстетики дизайна, получил награду Product Design Award. Сверхлегкий 15,6-дюймовый MEGABOOK T1 весом 1,48 кг имеет ультратонкий корпус толщиной 14,8 мм, что обеспечивает ему широкий спектр применений: от каждодневной работы в офисе до портативного устройства для поездок.

MEGABOOK T1, RED DOT WINNER 2023 TECNO OneLeap ecosystem

TECNO MEGABOOK T1 имеет оптимальные эксплуатационные и эргономичные характеристики, значительно повышая удобство работы пользователя. Его оригинальная конструкция Startrail Phantom и покрытие, нанесённое микроалмазной обработкой, придают модели Т1 легкость, а форма углов – художественную эстетику.

Startrail Phantom

Вдохновленный молодостью и динамикой потребителей поколения Z, MEGABOOK T1 получил уникальную крышку Startrail Phantom, покрытие на которую наносилось в 38-слоёв с использованием технологии металлической и зеркальной отделки. Startrail Phantom демонстрирует различные визуальные эффекты с любого угла, демонстрируя молодость, энергию и роскошь.

MEGA Design

Кроме того, для пескоструйной обработки корпуса MEGABOOK T1 используются алмазные частицы размером 220 микрон, делающие поверхность исключительно гладкой и приятной на ощупь с мерцающим перламутровым блеском.

MEGABOOK T1 интегрирует музыкальные элементы в промышленный дизайн, объединяя искусство и промышленность. Сочетая дизаин ритма А, нижнее тепловое отверстие D-shell также имеет уникальную конструкцию, сочетающую в себе космическое вдохновение и преобразующееся из музыкального элемента в дизайн звуковых волн, скрытый в теплораспределительном отверстии. Кроме того, оснащенный сверхбольшой моделью охлаждения VC и двумя вентиляторами, обеспечивающими более эффективное рассеивание тепла и бесперебойную работу, MEGABOOK T1 удовлетворяет самые различные требования к работе. Дизайн ноутбука одновременно функционален и эстетичен, что делает его инновационным дополнением к рынку.

Экосистема TECNO

Кроме того, MEGABOOK T1 оснащен экосистемой TECNO Oneleap, что позволяет легко обмениваться файлами и данными между смартфонами TECNO и ноутбуками MEGABOOK, а также взаимодействовать в мультиэкранном режиме. Ноутбук оснащен процессором Intel Core, максимальным объемом оперативной памяти 16 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ, что обеспечивает МЕГА-производительность.

Премия Red Dot Design Award, учреждённая в Германии в 1955 году, является одной из трёх главных мировых премий в области дизайна и зарекомендовала себя на международном уровне как один из самых востребованных знаков качества за хороший дизайн. Каждый год премия Red Dot Product Design Award призвана определить лучшие продукты года. Выбранные изделия являются выдающимися, эстетически привлекательными, функциональными, умными или инновационными.

О компании TECNO AIoT

Начиная с 2019 года компания TECNO объявила о стремлении к созданию экосистемы цифровой продукции за счет реализации своей бизнес-стратегии AIoT, направленной на революционизацию цифрового образа жизни целевого потребителя, побуждая его на создание лучшей жизни. Благодаря многолетним непрерывным инвестициям, усилиям и достижениям компания TECNO в настоящее время превращается в инновационный технологический бренд, предлагая как мобильные устройства, так и продукцию AIoT. К 2022 году TECNO AIoT совершила скачок от умных личных вещей и умных аксессуаров до умного бизнеса и умного дома.

Компания TECNO AIoT продолжит расширять ассортимент продукции, ориентированный на смартфоны и ноутбуки, в то же время стремясь к укреплению межсетевого взаимодействия с устройствами для предоставления цифровых технологий каждому человеку, дому и организации и содействия в создании полностью взаимосвязанного интеллектуального образа жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2049662/MEGABOOK_T1_RED_DOT_WINNER_2023.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2049663/TECNO_OneLeap_ecosystem.jpg

SOURCE TECNO