Серия 160X8.0 выходит 21 августа -- революционная карбоновая пластина GT1200 станет основой Xtep 160X 8.0 Ultra

СЯМЫНЬ, Китай, 15 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Xtep, ведущий китайский бренд профессиональной спортивной экипировки, 21 августа представит на мировом рынке совершенно новую флагманскую серию марафонских беговых кроссовок 160X 8.0. Топовая модель 160X 8.0 Ultra будет оснащен новой карбоновой пластиной премиум-класса GT1200. Первое в истории применение высококачественного углеродного волокна такого класса в спортивной обуви подчеркивает неизменное стремление Xtep развивать ключевые инновационные технологии беговой обуви и постоянно повышать стандарты соревновательной экипировки, демонстрируя мировому рынку передовые компетенции бренда в области материаловедения и самостоятельных инновационных разработок.

Image of GT1200 Carbon Plate XTEP signed runners group portrait & FENG PEIYOU single portrait holding 160X8.0 Ultra shoe

Этот технологический прорыв стал результатом углубленного стратегического партнерства Xtep с Zhongfu Shenying, ведущим китайским производителем углеродного волокна. В октябре 2025 года компании приступили к совместным исследованиям и разработкам, сосредоточившись на адаптации высококачественного углеродного волокна класса GT1200 для применения в спортивной индустрии. В результате специализированный материал аэрокосмического класса, раньше применявшийся в исследованиях дальнего космоса, в авиационном производстве и высокотехнологичном медицинском оборудовании, впервые удалось вывести в сферу производства соревновательной обуви для марафонского бега.

В GT1200 используются нити из углеродного волокна толщиной 12 К, которые тоньше человеческого волоса, но при этом в 10 раз прочнее стали и весят всего четверть от ее массы. Сочетание сверхлегкой конструкции и исключительной жесткости обеспечивает мощное отталкивание и высокоэффективный возврат энергии. Внешний защитный слой с золотистым покрытием из полиимидного (PI) волокна смягчает интенсивные ударные нагрузки при беге на длинные дистанции, эффективно предотвращая разрушение волокон и значительно повышая общую стабильность и долговечность карбоновой пластины.

Благодаря карбоновой пластине GT1200 аэрокосмического класса модель 160X 8.0 Ultra получила комплексные усовершенствования по трем ключевым характеристикам: малому весу, повышенной поддержке и мощной отдаче энергии, в полной мере отвечая высоким соревновательным нагрузкам профессиональных марафонцев. На протяжении многих лет спортсмены в обуви серии Xtep 160X участвуют в крупнейших марафонах по всему миру. Эти кроссовки помогли более 140 бегунам одержать свыше 620 побед в соревнованиях и получили широкое признание среди элитных спортсменов во всем мире. Появление премиальной карбоновой пластины GT1200 вновь поднимает планку эффективности китайской соревновательной беговой обуви и задает новый ориентир в сегменте высококлассных гоночных моделей для профессиональных бегунов во всем мире. «Десять лет непрерывных инноваций позволили сформировать технологическую экосистему Xtep, — говорт Алекс (Alex), старший директор Xtep X-Lab. — Мы хотим с помощью науки дать каждому бегуну возможность бежать быстрее и дальше».

Помимо повышения характеристик продукции и поддержки спортсменов, Xtep уделяет не меньшее внимание развитию бегунов и взаимодействию с беговым сообществом. Чтобы охватить весь спектр любителей бега — от профессиональных спортсменов до бегунов-любителей — бренд запустил программу X-RUN, включающую четыре основных направления:

Программа Elite Runner — предоставляет ведущим бегунам со всего мира возможность участвовать в крупнейших марафонах Китая, обеспечивая их полным комплектом профессиональной соревновательной экипировки, гарантированным стартовым местом и проживанием, помогая спортсменам устанавливать новые рекорды. В настоящее время открыт прием заявок на участие в марафонах в Тайюане (Taiyuan Marathon) и Шэньяне (Shenyang Marathon).

— предоставляет ведущим бегунам со всего мира возможность участвовать в крупнейших марафонах Китая, обеспечивая их полным комплектом профессиональной соревновательной экипировки, гарантированным стартовым местом и проживанием, помогая спортсменам устанавливать новые рекорды. В настоящее время открыт прием заявок на участие в марафонах в Тайюане (Taiyuan Marathon) и Шэньяне (Shenyang Marathon). 10KM Time Trial — профессиональная соревновательная платформа для подготовленных бегунов, предлагающая лимитированную профессиональную экипировку и возможность состязаться на высоком уровне на дистанции 10 км, погружая участников в профессиональную беговую культуру Xtep.

— профессиональная соревновательная платформа для подготовленных бегунов, предлагающая лимитированную профессиональную экипировку и возможность состязаться на высоком уровне на дистанции 10 км, погружая участников в профессиональную беговую культуру Xtep. Программа PB Master — программа мотивации для широкого сообщества марафонцев. Отобранные участники получают от Xtep спонсорскую поддержку в виде обуви и одежды, а за установление новых личных рекордов предусмотрены специальные денежные вознаграждения.

— программа мотивации для широкого сообщества марафонцев. Отобранные участники получают от Xtep спонсорскую поддержку в виде обуви и одежды, а за установление новых личных рекордов предусмотрены специальные денежные вознаграждения. X-RUN Camp — программа для тех, кто готовится к своему первому марафону или стремится значительно улучшить спортивные результаты. Она предусматривает занятия с профессиональными тренерами и системные тренировочные программы, обеспечивающие всестороннюю поддержку спортсменов при подготовке к соревнованиям.

Основанная на инновационной модели «розничные каналы + работа с сообществом + цифровые коммуникации», программа X-RUN также способствует долгосрочному росту местных беговых сообществ. Xtep превращает свои оффлайн-магазины в центры притяжения для бегунов, постоянно сотрудничает с региональными беговыми сообществами и реализует стратегию локального взаимодействия бренда с аудиторией. Это помогает формировать узнаваемый образ Xtep как профессионального бегового бренда среди спортсменов во всем мире и дает любителям бега любого уровня возможность стремиться к новым личным рекордам. Заинтересованные бегуны могут следить за официальными зарубежными страницами Xtep в социальных сетях — Instagram @ xtepofficial и Facebook @Xtep, где публикуется подробная информации о мероприятии и регистрации.

Xtep придерживается стратегии развития по двум направлениям. С одной стороны, компания углубляет собственные исследования и разработки в области профессиональной беговой обуви, используя развитую китайскую цепочку поставок высокотехнологичных материалов для дальнейшего совершенствования характеристик продукции и последовательного сокращения технологического отставания от ведущих международных брендов спортивной экипировки. С другой стороны, в рамках программы X-RUN компания сочетает поддержку элитных спортсменов с развитием массовой беговой культуры, создавая мост между беговой индустрией Китая и мировым беговым сообществом и способствуя развитию культуры бега во всем мире. В преддверии глобального запуска серии 160X 8.0 новые флагманские марафонские кроссовки, оснащенные премиальной карбоновой пластиной GT1200, помогут бегунам во всем мире расширять пределы своих скоростных возможностей и устанавливать новые личные рекорды, выводя передовые китайские технологии беговой обуви на марафонские трассы во всем мире.