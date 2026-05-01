Запуск программы PB Master: новая глобальная платформа поддержки марафонцев от Xtep
Информация предоставленаXtep
01 мая, 2026, 05:02 GMT
БЕРГЕН, Норвегия, 1 мая 2026 года /PRNewswire/ -- Компания Xtep, один из ведущих мировых брендов в сегменте беговой экипировки, официально представила программу PB Master – новую флагманскую инициативу в рамках программы X‑RUN, ярко дебютировавшую на Бергенском городском марафоне 2026 года (2026 Bergen City Marathon). Запуск программы сразу вызвал большой отклик среди местных бегунов, обеспечив высокий интерес и активное участие.
В день забега победу одержал Таге Мёркен Аугустсон (Tage Morken Augustson), выступавший в экипировке Xtep, с результатом 2:34:06. Участники, выступавшие в флагманских беговых кроссовках Xtep, высоко оценили их великолепную энергоотдачу и стабильность на всей марафонской дистанции.
О программе PB Master
PB Master — это специальная программа поддержки бегунов, созданная в рамках X‑RUN для марафонцев во всем мире. Программа, ориентированная на страсть к бегу и потребности бегунов для достижения высоких результатов, предоставляет участникам бесплатную гоночную обувь и техническую экипировку. Она также предусматривает денежные вознаграждения для бегунов, устанавливающих новые личные рекорды (PB), что мотивирует любителей бега опробовать профессиональные продукты Xtep.
В составе экосистемы X‑RUN программа PB Master дополняет такие инициативы, как Global Elite Program, 10KM Time Trial и X‑Run Camp, предлагая бегунам больше возможностей для преодоления собственных ограничений и повышения выносливости на дистанции.
После успешного запуска в Бергене программа PB Master будет расширена более чем на 16 марафонов в регионах Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, России и стран СНГ, в Европе и на Ближнем Востоке. Следить за расписанием стартов, регистрироваться и знакомиться с обновлениями можно на официальной странице Xtep в Instagram @xtepofficial.
Как стать участником программы PB Master
- Отсканируйте QR-код на афише соревнований (афиши выпускаются за два месяца до каждого старта).
- Предоставьте подтверждение регистрации на выбранные забеги Xtep.
- Загрузите свой личный лучший результат за последние 12 месяцев (в той же категории).
Преимущества программы
- 50 отобранных участников на каждом забеге получают бесплатный комплект экипировки Xtep: 1 техническую футболку + 1 пару кроссовок (обязательны к использованию во время забега).
- Первые 20 участников, которые установили новый личный рекорд, получают денежное вознаграждение в размере 60 долларов США.
- Участники должны опубликовать два видеоролика (распаковка экипировки и обзор забега) с предоставлением ссылок для проверки.
Примечания. Размеры обуви и экипировки предоставляются при наличии. QR-коды для командной регистрации публикуются за два месяца до каждого забега.
По всем вопросам обращаться по адресу [email protected]
Беговая обувь Xtep Performance
В основе программы PB Master лежит серия высокоэффективных беговых кроссовок Champion Edition от Xtep, разработанная для разных уровней подготовки и темпа бега:
- Серия 160X: элитные соревновательные кроссовки. Модель 160X 7.0 предназначена для марафонцев с результатом 3:30–4:00 и имеет карбоновую пластину с максимально эффективной энергоотдачей при темпе около 4:30/км. Модель 160X 7.0 PRO предназначена для бегунов с результатом быстрее 3:30 и быстрее 3:00.
- Серия 260X: продвинутые модели для тренировок и соревнований для марафонцев с результатом до 4:00 (темп от 3:00/км до 7:00/км).
- Серия 360X: модели начального уровня для ежедневных тренировок с более мягкой карбоновой пластиной, обеспечивающей комфорт и поддержку.
Ближайшие международные этапы
После Бергена программа PB Master продолжит свое развитие на ключевых рынках:
- Jakarta Marathon, Индонезия – 13–14 июня 2026 г.
- Alamein Cairo Runners, Египет – 24 июля 2026 г.
Приглашаем бегунов со всего мира присоединяться к программе Xtep PB Master, устанавливать новые личные рекорды и бежать быстрее, дальше и сильнее.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2969831/lQDPJw76RxskKsHNBufNDbiwqD85KpihipYJyJvdGcB8AA_3512_1767.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2969832/lQDPJw5d2CxloYHNCCTNE4iwFE7UxBZewDUJyKFXpSM5AA_5000_2084.jpg
Поделиться этой статьей