Запуск программы PB Master: новая глобальная платформа поддержки марафонцев от Xtep

БЕРГЕН, Норвегия, 1 мая 2026 года /PRNewswire/ -- Компания Xtep, один из ведущих мировых брендов в сегменте беговой экипировки, официально представила программу PB Master – новую флагманскую инициативу в рамках программы X‑RUN, ярко дебютировавшую на Бергенском городском марафоне 2026 года (2026 Bergen City Marathon). Запуск программы сразу вызвал большой отклик среди местных бегунов, обеспечив высокий интерес и активное участие.

The wonderful moments of the champion runner Tage Morken Augustson and other runners Introduction to the PB Master Mechanism

В день забега победу одержал Таге Мёркен Аугустсон (Tage Morken Augustson), выступавший в экипировке Xtep, с результатом 2:34:06. Участники, выступавшие в флагманских беговых кроссовках Xtep, высоко оценили их великолепную энергоотдачу и стабильность на всей марафонской дистанции.

О программе PB Master

PB Master — это специальная программа поддержки бегунов, созданная в рамках X‑RUN для марафонцев во всем мире. Программа, ориентированная на страсть к бегу и потребности бегунов для достижения высоких результатов, предоставляет участникам бесплатную гоночную обувь и техническую экипировку. Она также предусматривает денежные вознаграждения для бегунов, устанавливающих новые личные рекорды (PB), что мотивирует любителей бега опробовать профессиональные продукты Xtep.

В составе экосистемы X‑RUN программа PB Master дополняет такие инициативы, как Global Elite Program, 10KM Time Trial и X‑Run Camp, предлагая бегунам больше возможностей для преодоления собственных ограничений и повышения выносливости на дистанции.

После успешного запуска в Бергене программа PB Master будет расширена более чем на 16 марафонов в регионах Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, России и стран СНГ, в Европе и на Ближнем Востоке. Следить за расписанием стартов, регистрироваться и знакомиться с обновлениями можно на официальной странице Xtep в Instagram @xtepofficial.

Как стать участником программы PB Master

Отсканируйте QR-код на афише соревнований (афиши выпускаются за два месяца до каждого старта).

Предоставьте подтверждение регистрации на выбранные забеги Xtep.

Загрузите свой личный лучший результат за последние 12 месяцев (в той же категории).

Преимущества программы

50 отобранных участников на каждом забеге получают бесплатный комплект экипировки Xtep: 1 техническую футболку + 1 пару кроссовок (обязательны к использованию во время забега).

Первые 20 участников, которые установили новый личный рекорд, получают денежное вознаграждение в размере 60 долларов США.

Участники должны опубликовать два видеоролика (распаковка экипировки и обзор забега) с предоставлением ссылок для проверки.

Примечания. Размеры обуви и экипировки предоставляются при наличии. QR-коды для командной регистрации публикуются за два месяца до каждого забега.

По всем вопросам обращаться по адресу [email protected]

Беговая обувь Xtep Performance

В основе программы PB Master лежит серия высокоэффективных беговых кроссовок Champion Edition от Xtep, разработанная для разных уровней подготовки и темпа бега:

Серия 160X : элитные соревновательные кроссовки. Модель 160X 7.0 предназначена для марафонцев с результатом 3:30–4:00 и имеет карбоновую пластину с максимально эффективной энергоотдачей при темпе около 4:30/км. Модель 160X 7.0 PRO предназначена для бегунов с результатом быстрее 3:30 и быстрее 3:00.

: продвинутые модели для тренировок и соревнований для марафонцев с результатом до 4:00 (темп от 3:00/км до 7:00/км).

: продвинутые модели для тренировок и соревнований для марафонцев с результатом до 4:00 (темп от 3:00/км до 7:00/км). Серия 360X: модели начального уровня для ежедневных тренировок с более мягкой карбоновой пластиной, обеспечивающей комфорт и поддержку.

Ближайшие международные этапы

После Бергена программа PB Master продолжит свое развитие на ключевых рынках:

Jakarta Marathon, Индонезия – 13–14 июня 2026 г.

Alamein Cairo Runners, Египет – 24 июля 2026 г.

Приглашаем бегунов со всего мира присоединяться к программе Xtep PB Master, устанавливать новые личные рекорды и бежать быстрее, дальше и сильнее.

