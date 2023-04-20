ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 1MORE, всемирно известная компания по производству потребительского аудио премиум-класса, объявила о том, что ее наушники 1MORE ComfoBuds Mini получили премию iF Design Award 2023. iF Design Award – это ежегодная премия, присуждаемая Hannover Industrial Design Forum – старейшим агентством по промышленному дизайну в Германии.

1MORE ComfoBuds Mini Headphone Won IF Design Award 2023

В этом году компания iF Design Forum получила в общей сложности 11 000 заявок из 56 стран. Премия была присуждена компании 1MORE за стремление предоставлять потребителям высокотехнологичные аудио решения со студийным качеством звучания, изысканным дизайном и превосходным качеством сборки.

Наушники 1MORE ComfoBuds Mini меньше других шумоподавляющих наушников. Каждый наушник весит всего 3,7 г – легче, чем лист бумаги A4. Для обеспечения наиболее удобного и комфортного использования, в дизайн было интегрировано большое количество анализов данных и тестов, включая высокоточное оптическое 3D-моделирование и эргономичный дизайн, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Наушники 1MORE ComfoBuds Mini были удостоены нескольких международных наград благодаря дизайнерской концепции Small and Beautiful ("Маленькие и красивые"). Помимо получения премии iF Design Award 2023, они также получили награды International Design Excellence Award (IDEA) 2022 и Visual Grand Prix (VGP) 2022 в Японии.

К апрелю 2023 г. 1MORE завоевала более 41 международной награды в области дизайна, включая четыре премии за промышленный дизайн: iF Design Award, Red Dot Award, Good Design Award и IDEA Award.

Согласно iF World Design Guide в 2017-2021, 1MORE занимает 7-е место в мире по количеству наград. Кроме того, 1MORE является единственным китайским брендом наушников, включенным в iF TOP 10 Labels.

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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 1MORE

1MORE был рожден с глубокой миссией: любители музыки – молодые или пожилые, скромные или состоятельные – заслуживают того, чтобы слушать музыку такой, какой она была задумана самим исполнителем. Каждый заслуживает #HearMore.

Специализируясь на акустическом проектировании и разработке, интеллектуальном программном обеспечении и носимых аудио устройствах, совместно с 4-кратным обладателем Grammy звукорежиссером Luca Bignardi (Лука Биньярди), который уникальным образом настраивает все наушники 1MORE, чтобы обеспечить точное воспроизведение задуманного исполнителем звука, 1MORE получил отраслевые награды по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2056822/image_1.jpg

SOURCE 1MORE