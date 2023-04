1MORE ComfoBuds Mini-Kopfhörer gewannen iF Design Award 2023

SHENZHEN, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- 1MORE, ein weltweit tätiges Premium-Audiounternehmen für Verbraucher, gab bekannt, dass seine 1MORE ComfoBuds Mini-Kopfhörer mit dem iF Design Award 2023 ausgezeichnet wurden. Der iF Design Award ist eine jahrzehntealte Auszeichnung, die jährlich vom Verein Industrie Forum Design in Hannover, der ältesten Agentur für Industriedesign in Deutschland, vergeben wird.

1MORE ComfoBuds Mini Headphone Won IF Design Award 2023

Insgesamt 11.000 Einreichungen aus 56 Ländern gingen in diesem Jahr beim iF Forum Design ein. Die Auszeichnung würdigt das Engagement von 1MORE, Verbrauchern High-End-Audiolösungen mit Sound in Studioqualität, filigranem Design und hervorragender Verarbeitungsqualität anzubieten.

Die 1MORE ComfoBuds Mini-Kopfhörer sind kleiner als andere Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung und wiegen nur 3,7 g pro Ohrhörer, was leichter ist als ein Blatt A4-Papier. Um ein besseres und komfortableres Tragegefühl zu bieten, wurde eine Vielzahl von Datenanalysen und Tests in das Design integriert, wie z. B. die präzise optische 3D-Scan-Modellierung und die Ai-simulierte Ergonomie.

Die 1MORE ComfoBuds Mini Headphones wurden mit dem Designkonzept „Small and Beautiful" mehrfach international ausgezeichnet. Neben dem Gewinn des iF Design Award 2023 haben sie den International Design Excellence Award 2022 (IDEA) und den Visual Grand Prix (VGP) 2022 in Japan erhalten.

Bis April 2023 hat 1MORE mehr als 41 internationale Designpreise gewonnen, darunter vier Industriedesignpreise: iF Design Award, Red Dot Award, Good Design Award und IDEA Award.

Laut dem iF World Design Guide für die Jahre 2017-2021 rangiert 1MORE in Bezug auf die Anzahl der Auszeichnungen weltweit auf Platz 7. Darüber hinaus ist 1MORE die einzige chinesische Kopfhörermarke, die unter den iF TOP 10 Labels zu sehen ist.

INFORMATIONEN ZU 1MORE

1MORE wurde mit einer tiefgreifenden Mission geboren: Musikliebhaber, ob jung oder alt, ob sparsam oder wohlhabend, verdienen es, Musik zu hören, wie sie gehört werden sollte und wie der Künstler es gewollt hat. Jeder verdient #HearMore.

1MORE spezialisiert sich auf akustisches Design und Entwicklung, intelligente Software und tragbare Audioprodukte. In Zusammenarbeit mit dem 4-fach mit einem Grammy preisgekrönten Toningenieur Luca Bignardi, der alle 1MORE-Kopfhörer auf einzigartige Weise stimmt, um den beabsichtigten Sound des Künstlers präzise zu repräsentieren, hat das Unternehmen Branchenauszeichnungen auf der ganzen Welt erhalten.

