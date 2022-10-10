Непревзойденный 4K-телевизор Toshiba M550K

ГОНКОНГ, 10 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- В эпоху передовых телевизионных технологий модель M550K Toshiba выделяется среди телевизоров с разрешением 4K благодаря своей уникальной способности отображать HD-контент максимально ярко и четко. Телевизор Toshiba M550K с четким изображением вплоть до последнего пикселя станет центром притяжения в любой комнате. Toshiba TV продолжает превосходить себя: мировые продажи телевизоров серии M550 продемонстрировали рост на невероятные 196% по сравнению с предыдущим годом.

Будь то просмотр любимого контента непосредственно с телевизора или трансляция контента с небольших устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, модель Toshiba M550K предназначена для получения изображений сверхвысокой четкости профессионального качества, обеспечивающих безупречное качество просмотра. Аудиооборудование REGZA Audio Power Pro и Dolby Atmos от Toshiba TV дополняет превосходный экран M550K мощнейшим звуком. Благодаря технологии масштабирования басов, которая раскрывает максимальный потенциал каждого звука, исходящего от телевизора, M550K превращает дом в театр безграничного погружения.

Телевизор Toshiba M550K использует технологию Wide Colour Gamut, поддерживающую более широкую палитру ярких цветовых оттенков. Эта модель была создана для воспроизведения более четкой и насыщенной картинки — передаваемое ею изображение глубже, резче и ярче, чем способен обеспечить любой другой обычный LED-телевизор из доступных на рынке. Наслаждайтесь фильмами, играми, спортом и другим контентом в превосходном разрешении HD, обеспечивающим захватывающую реалистичность каждого кадра. Эта точность дополняется функцией восстановления яркости 4K Brilliance Restoration, еще одной завораживающей способностью Toshiba M550K.

Всякий раз, когда пользователь включает телевизор M550K для просмотра любого контента, каждая картинка в каждом кадре анализируется на предмет возможности повышения качества. Эта динамичная, действующая в процессе просмотра функция не только анализирует изображение, но и делит его и восстанавливает до яркости Ultra HD с использованием цветов, которые естественным образом повышают качество изображения перед отображением в режиме реального времени.

Просмотр телепередач стал еще увлекательнее благодаря постоянству качества Toshiba TV M550K, обеспечиваемому функцией 4K Brilliance Restoration. Попрощайтесь с тусклыми картинками и размытым изображением на экране благодаря потрясающим мастерским телевизионным технологиям, качественно совершенствующим изображение с непревзойденной скоростью.

Откройте для себя новый уровень домашних развлечений с помощью великолепных технологий изображения Toshiba M550K и наслаждайтесь максимальной реалистичностью просмотра, которая выходит за пределы возможностей обычных LED-телевизоров.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1911953/image_5022994_37858278.jpg

SOURCE Toshiba TV