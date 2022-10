Tela 4K superior e imbatível - Toshiba TV M550K

HONG KONG, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Na era mais avançada da tecnologia de televisão, o modelo M550K da Toshiba TV destaca-se com a resolução 4K por sua capacidade única de apresentar conteúdo HD com maior brilho e da melhor forma. Cada pixel conta nesta televisão e, no auge da qualidade de imagem, a M550K da Toshiba TV passa a ser a atração de qualquer cômodo em que estiver instalada. A Toshiba TV continua superando suas próprias marcas, com sua série M550 registrando um impressionante crescimento anual de 196% em volume de vendas globais.

Tanto para as pessoas assistirem seu conteúdo favorito diretamente na televisão ou projetarem conteúdo de dispositivos menores, como smartphones e laptops na televisão, a Toshiba TV M550K foi desenvolvida para oferecer imagens de ultra-alta definição de nível profissional para uma perfeita experiência de exibição. O REGZA Audio Power Pro e o Dolby Atmos da Toshiba TV complementam a excelente tela da M550K com uma capacidade de áudio de tirar o fôlego. Com uma tecnologia de graves aprimorada que extrai o máximo potencial em cada som emitido pela TV, a M550K transforma a casa em uma sala de teatro imersiva inigualável.

Apresentando uma gama mais ampla de tons de cores brilhantes, a tecnologia Wide Color Gamut é outro recurso integrado à serie M550K da Toshiba TV. Criada para reproduzir imagens em uma tela mais fina e rica, a M550K transmite imagens com maior profundidade, mais nítidas e mais vivas do que qualquer TV de LED convencional do mercado. Desfrute de filmes, jogos, esportes e outros conteúdos em imagens HD superiores e com realismo de tirar o fôlego em cada cena. Esta precisão está combinada ao 4K Brilliance Restoration, outro incrível recurso da série M550K da Toshiba TV.

Toda vez que os usuários ligam a TV M550K para assistir a qualquer conteúdo, a imagem de cada um dos quadros é analisada para aprimorar a qualidade. Um recurso dinâmico e constante como o 4K Brilliance Restoration não apenas analisa as imagens, mas também divide cada uma delas e as restaura com brilho ultra HD, usando cores que as aprimoram naturalmente antes de serem exibidas em tempo real.

Assistir TV passa a ser mais fascinante com a consistência do 4K Brilliance Restoration da Toshiba TV M550K. Esqueça das imagens monótonas e imagens de tela desfocadas com a melhor televisão especializada que aprimora as imagens com alta restauração premium a uma velocidade imbatível.

Transforme a experiência de entretenimento doméstico com a rica tecnologia de exibição da Toshiba TV M550K e desfrute da visualização mais realista que ultrapassa os limites convencionais das telas LED.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911953/image_5022994_37858278.jpg

FONTE Toshiba TV

