"A World Odyssey" от Hennessy представляет дневное пиротехническое шоу художника Цай Гоцяна

Это грандиозное фаер-шоу задумано как вдохновляющее событие на фоне беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией. Вдохновленный «Рождением трагедии» Фридриха Ницше, Цай Гоцян сочинил 15-минутную постановку в трех действиях на основе пиротехнических эффектов в честь бесконечного цикла создания-разрушения и человеческого духа, который, превозмогая боль, все же находит силы радоваться жизни и наслаждаться ею в гармонии с природой. Подобно театральной постановке, эта художественная одиссея обещает разразиться драмой, поэтическими образами, игрой цветов и эмоциями на фоне многоцветных фейерверков, запускаемых из 150 дубовых бочек, плавающих по реке Шаранте, напоминая о 150-летнем юбилее Hennessy X.O. Впервые за время существования Maison "World Odyssey" будет демонстрироваться на весь мир в режиме прямой трансляции. Для художника этот проект стал первым случаем, когда у него зародилась мысль о создании дневного пиротехнического шоу с запуском фейерверков из водной среды, которое будет транслироваться в реальном времени на мировую аудиторию.

«В эти небывалые времена с особой отчетливостью проявилось то, что мы одна неразрывная семья, — говорит президент и генеральный директор компании Hennessy Лоран Буальё (Laurent Boillot). — Компания Hennessy имеет глубокие корни благодаря устоявшимся взаимоотношениям, которые восходят к предшествующим поколениям. Сегодня из своего дома в Нью-Йорке Цай Гоцян напоминает нам об этих вековых связях, представляя шедевр, обещающий вызвать всемирный резонанс своим великолепием. Для Maison Hennessy проведение этого художественного мероприятия — это не только честь и привилегия, но и демонстрация нашего неизменного стремления быть частью этой обширной интернациональной семьи. Спустя полтора столетия с момента начала эпопеи Hennessy X.O Цай представляет свое художественное видение этого яркого жизненного пути, насыщенного сплоченностью, стойкостью и надеждой. Применительно к экстраординарной ситуации, сложившейся в 2020 году, эти ценности служат нам путеводной звездой, напоминая о том, как далеко мы уже продвинулись и как далеко еще сможем пройти вместе. С нашей наблюдательной точки в Коньяке, где фейерверки с Востока — из уезда Люян в Китае — распускаются в небе над Шарантой, компания Hennessy и Цай рады приветствовать всех и каждого, кто участвует в художественном представлении, воздающем честь благородству духа и обращающем взоры к новым горизонтам с восполненным зарядом стойкости».

А вот что сказал по этому поводу сам Цай Гоцян: «Сейчас мы открываем новую главу книги о непростой истории жизни человечества. Сигнал, посылаемый из Коньяка и проходящий через облачную инфраструктуру всемирной сети, соединяет людей в разных частях мира, высвобождая их первозданную страсть и желание формировать общество единого будущего, тесно связанного с природой и искусством. Выражая этими фейерверками свое внутреннее восприятие трагедии, искусства и смысла жизни, я надеюсь, что зрители будут черпать из них вдохновение с целью сближения с природой и поиска сил для исцеления».

Это событие является очередным примером неиссякаемой энергии, упорства и надежды, демонстрируемым компанией Maison Hennessy в этом году с целью поддержки своих людей в Коньяке и по всему миру. "World Odyssey" содержит двойное послание от прославленного производителя коньяка и не менее выдающегося художника, направляемое ими не только в качестве утешения пострадавшим от пандемии, но и как выражение их уверенности в будущем, которое будет транслироваться в прямом эфире через цифровые платформы, включая Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook и YouTube.

Для постановки своего дневного фаер-шоу Цай Гоцян будет использовать только нетоксичные и малодымящие пиротехнические средства, сертифицированные по стандартам CE.

Для получения более подробной информации и просмотра прямой трансляции посетите страницу по адресу: Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event

О ЦАЙ ГОЦЯНЕ

Обладатель многочисленных международных наград в области искусств, включая Национальную медаль США в области искусств от Государственного департамента (Вашингтон, округ Колумбия), 24-ю Императорскую премию за прижизненные достижения в области искусств (Токио) и премию Фонда Картье (Париж), Цай Гоцян выступал в качестве директора по визуальным и специальным эффектам на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где он являлся постановщиком впечатляющих церемоний открытия и закрытия. В настоящее время Цай, уроженец китайского города Цюаньчжоу, живет и работает в Нью-Йорке. История его жизни, вдохновляющие идеи и проекты легли в основу известного документального фильма Sky Ladder, снятого в 2016 году лауреатом премии «Оскар» Кевином Макдональдом (Kevin Macdonald). Это мероприятие, проводимое совместно с компанией Maison Hennessy, знаменует его первый опыт сотрудничества с элитным брендом.

О бренде HENNESSY X.O

В 1870 году представитель 4-го поколения рода Hennessy Морис Хеннесси (Maurice Hennessy) обратился к коньячному мастеру Эмилю Филью (Emile Fillioux) с просьбой создать особый коньяк для его родных и друзей с использованием многолетнего о-де-ви для получения идеального купажа. Они назвали его "X.O", что означало "Extra Old" (экстра-старый). Hennessy X.O стал первым купажированным напитком этой фирмы, получившим международное признание, достигшее такого уровня, что принадлежность к классу X.O стала показателем безупречного качества. В 1947 году Жераль де Жоффр (Gerald de Geoffre) — праправнук Мориса Хеннесси — создал свою легендарную бутылку в форме графина, напоминающей перевернутую гроздь винограда. В наши дни Hennessy X.O остается тем же напитком, что и тот, которым Морис Хеннесси впервые поделился со своим ближайшим окружением. Этот неподвластный времени символ с ярко выраженным и уравновешенным характером обещает чрезвычайно долгое послевкусие, приглашая каждой своей каплей погрузиться в насыщенный мир ощущений, насладившись семью вкусовыми оттенками.

В 2020 году Hennessy X.O отмечает свое 150-летие шедевром, созданным Цай Гоцяном.

О компании HENNESSY

Компания Maison Hennessy, занимающая ведущее положение в Коньяке, уже более 250 лет блистает по всему миру благодаря секретам производства своей выдающейся продукции. Эта марка, пронизанная духом победы ее создателя Ричарда Хеннесси (Richard Hennessy), представлена в более чем 160 странах. Компания Hennessy, расположившаяся в самом сердце региона Шаранта, также является одной из надежных опор региональной экономики. В основе успеха и долголетия фирмы Maison лежит превосходное качество ее коньяков, каждый из которых рожден в результате уникального процесса передачи ее секретов из поколения в поколение. Фирма Hennessy, первой среди производителей алкогольной продукции получившая сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 14001, направляет свой инновационный потенциал на поддержку всех своих партнеров в целях защиты этой исключительной территории. Будучи «жемчужиной в короне» LVMH Group, компания Hennessy является одним из крупнейших участников французской внешней торговли, 99% продукции которого реализуется на экспорт, а также одним из достойных представителей французского «искусства жить».

Контакты для прессы:

Will Davis (Уилл Дэвис)

(917) 618-0185

[email protected]

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SOURCE Hennessy