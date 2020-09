Hennessys "A World Odyssey" presenterar Daytime Explosion Event av konstnären Cai Guo-Qiang

"Under de här för oss helt nya tiderna har det blivit särskilt tydligt att vi är en sammanlänkad familj" säger Hennessys ordförande och vd, Laurent Boillot. "Vi på Hennessy har djupa rötter tack vare långvariga relationer som går flera generationer tillbaka i tiden. Idag påminner oss Cai Guo-Qiang från sin plattform i New York om de traditionella banden med ett mästerverk som utstrålar skönhet och genklang. Från Huset Hennessys sida är det inte bara en ära och ett privilegium att stå värd för denna konsthändelse, det är en demonstration av vårt orubbliga åtagande till vår utökade internationella familj. Ett och ett halvt århundrade efter att berättelsen om Hennessy X.O tog sin början erbjuder Cai en konstnärlig vision av en odyssé som svetsats samman av enighet, uthållighet och hopp. Under de exceptionella omständigheterna under 2020 är det de värdena som vägleder oss, och påminner oss om hur långt vi har nått och hur långt vi kan fortsätta vår resa tillsammans. Från sin utsiktsplats i Cognac, där blomstrande fyrverkerier från öster – Liuyang-provinsen i Kina – slår ut på himlen över floden Charente, är Hennessy och Cai stolta över att få välkomna var och en till ett konstnärligt evenemang som hedrar vidsynthet och blickar mot nya horisonter med förnyat mod."

Cai Guo-Qiang: "Vi går nu in en ny etapp av mänsklighetens mödosamma odyssé. Signalen från Cognac, på sin väg genom molnets infrastruktur, knyter samman människor från olika delar av världen och låter de urgamla värdena komma till ytan för att forma en gemenskap där vi delar samma framtid, en som är nära förbunden med naturen och konsten. Samtidigt som fyrverkerierna uttrycker vad jag tänker kring tragedier, konst och livets essens, hoppas jag att åskådarna ska inspireras av fyrverkerierna till att förena sig med naturen och finna styrkan till läkning."

Evenemanget är ännu ett bevis på den energi, den uthållighet och det hopp som visas av Huset Hennessy i år i ett försök att stötta samhällen i Cognac och internationellt. "World Odyssey" bär med sig ett dubbelt budskap från den celebra cognacstillverkaren och konstnären, ett med tröst till dem som påverkats av pandemin och ett om tillit till framtiden, och kommer att direktsändas på digitala plattformar, däribland Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook och YouTube.

Cai Guo-Qiangs explosion i dagsljus iscensätts enbart med hjälp av giftfria CE-certifierade pyrotekniska produkter som avger mindre rök.

OM CAI GUO-QIANG

Cai, mottagare av ett stort antal internationella konstutmärkelser, däribland Medal of Arts från USA:s utrikesdepartement (Washington DC), det 24:e Praemium Imperiale Lifetime Achievement in the Arts (Tokyo) och Fondation Cartier-utmärkelsen (Paris), var Director of Visual and Special Effects för 2008 års OS i Beijing, där han iscensatte fantastiska öppnings- och avslutningsceremonier. Konstnären, som är född i Quanzhou i Kina, bor och arbetar för närvarande i New York. Hans personberättelse, inspiration och projekt är ämnen för den omtalade Netflix-dokumentären Sky Ladder (2016) av Oscar-vinnaren och regissören Kevin Macdonald. Detta partnerskap med Huset Hennessy utgör hans första samarbete med ett lyxvarumärke.

OM HENNESSY X.O

År 1870 bad Maurice Hennessy, en fjärde generationens medlem av släkten Hennessy, källarmästare Emile Fillioux att ta fram en cognac speciellt för hans familj och vänner, med hjälp av eaux-de-vie som lagrats länge för att få fram den perfekta blenden. De kallade den "X.O", dvs. "Extra Old". Hennessy X.O blev den första husblenden som nådde internationell ryktbarhet, och X.O blev till och med en måttstock på orubblig kvalitet. År 1947 skapade Gerald de Geoffre – Maurice Hennessys sonsons son – den ikoniska karaffen, där formen inspirerats av en upp- och nervänd druvklase. Idag är Hennessy X.O fortfarande lika äkta som den var när Maurice Hennessy först avnjöt den med sin inre krets. En tidlös symbol med kraftfull och balanserad struktur och med löfte om en extremt lång eftersmak: varje droppe är en inbjudan till en sinnenas odyssé med sju smaktoner.

År 2020 firar Hennessy X.O sin 150-årsdag med ett mästerverk av Cai Guo-Qiang.

OM HENNESSY

Huset Hennessy, ledande inom Cognac, har varit en klart lysande stjärna runt hela världen med sitt exceptionella kunnande under mer än 250 år. Varumärket som bygger på grundarens, Richard Hennessys, längtan efter erövring finns i över 160 länder. Hennessey som är hemmahörande i hjärtat av Charente-regionen, är även en stabil pelare för den regionala ekonomin. Husets framgångar och långa historia har sina rötter i dess utmärkta cognacssorter, där var och en stammar ur en unik process där kunnandet överförs från generation till generation. Hennessey, den första sprittillverkaren med ISO 14001-certifiering, förenar sin förmåga till innovation med stöd för alla sina partners för att skydda detta enastående segment. Hennessy, kronjuvelen i LVMH-koncernen, är en av de större bidragsgivarna till fransk internationell handel, 99 % av produktionen går på export, och utgör en ambassadör i hela världen för fransk art de vivre.

DRICK ANSVARSFULLT – INTE FÖR FRANKRIKE

