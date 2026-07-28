Гепатит D остается недооцененной угрозой для лиц, инфицированных гепатитом B

ПЕКИН, 28 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Во Всемирный день борьбы с гепатитом кампания 2026 года призывает к устранению барьеров, препятствующих тестированию, лечению и уходу при гепатите. Гепатит D (ВГД), самая тяжелая форма хронического вирусного гепатита, встречается только у лиц, инфицированных гепатитом B. По оценкам ВОЗ, около 12 миллионов человек во всем мире инфицированы ВГД. Тем не менее, болезнь в основной массе остается недооцененной.

Азиатские регионы России и соседняя Монголия сталкиваются с общей проблемой ВГД. Национальные эпидемиологические данные остаются ограниченными. Это означает, что истинное положение вещей может быть недооценено. Тем не менее, имеющиеся факты указывают на наличие серьезной проблемы. Недавний анализ выявил ВГД примерно у каждого четвертого пациента с гепатитом В из когорты обследованных пациентов в стационарах и гепатологических центрах в азиатских регионах России. Масштаб проблемы также очевиден через границу, в Монголии, где, по оценкам исследования 2024 года, 71 600 человек были инфицированы активной формой ВГД.

Ранняя диагностика заболевания особенно важна из-за быстрого развития ВГД. В ходе одного глобального исследования было установлено прогрессирование заболевания до цирроза печени примерно через пять лет и до рака печени в среднем примерно через 10 лет. Тем не менее, доступ к тестированию, подтверждающему наличие РНК ВГД остается ограниченным во многих странах с низким и средним уровнем дохода, в результате чего инфекции не диагностируются, а истинное положение вещей трудно оценить. Варианты лечения также ограничены. По состоянию на июль 2026 года только две ВГД-специфические терапии получили одобрение регулирующих органов во всем мире, и их доступность остается неравномерной во многих регионах с тяжелым положением вещей.

Поскольку специфическое для ВГД лечение недоступно или труднодоступно на местном уровне, некоторые пациенты из Монголии, Пакистана и других соседних стран едут в Пекин, Урумчи и другие китайские города для получения медицинской помощи.

Чтобы вывести ВГД из тени и помочь большему количеству людей получить своевременную диагностику и уход, необходимо повысить осведомленность общественности о данном заболевании, расширить тестирование и поддерживать обмен научными знаниями.

«Улучшение лечения гепатита D потребует устойчивого сотрудничества во всем регионе», — сказал Бин Чен (Bin Chen), генеральный директор компании Huahui Health. «Мы по-прежнему привержены работе с партнерами в части научного обмена и клинических исследований, чтобы прогресс мог в конечном итоге принести пользу большему количеству пациентов».