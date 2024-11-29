Компания Smartmi представляет новый испарительный увлажнитель 3lite

Комфорт без лишних усилий: испарительный увлажнитель Smartmi 3Lite представляет собой интеллектуальную систему увлажнения без водяного тумана и без фильтров

ПЕКИН, 29 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Smartmi, мировой новатор в области модернизации бытовой техники, сегодня рада объявить о выпуске испарительного увлажнителя Smartmi 3lite. Этот инновационный увлажнитель разработан для улучшения повседневной жизни под лозунгом «Умное увлажнение, легкая жизнь». Благодаря увлажнению без тумана, интеллектуальному управлению и удобному дизайну 3Lite обеспечивает 14 часов тихой и эффективной работы с водяным резервуаром емкостью 4 литра. Благодаря интеллектуальному приложению и голосовому управлению, удобному обслуживанию и отсутствию фильтров модель 3Lite обеспечивает простое и экономичное увлажнение для современных домов.

Smartmi Evaporative Humidifier 3lite

Приоритет здоровья для комфортной окружающей среды

Испарительный увлажнитель Smartmi 3lite разработан в своей основе для здоровья и благополучия. Увлажнение без тумана идеально подходит чувствительным людям, и эта технология обеспечивает оптимальный уровень влажности без побочных эффектов, вызываемых водяным туманом, для создания более здоровой окружающей среды без аллергенов. Она обеспечивает спокойный ночной сон за счет почти бесшумной работы для умиротворенного, непрерывного отдыха. Благодаря большому водяному резервуару емкостью 4 литра и производительности увлажнения 280 мл/ч модель 3Lite обеспечивает до 14 часов непрерывной работы и идеально подходит для поддержания оптимального уровня влажности в течение дня и ночи.

Интеллектуальные функции для современной жизни

Испарительный увлажнитель Smartmi 3Lite оснащен передовой технологией, обеспечивающей простоту и удобство для повседневной жизни. Интеллектуальный режим постоянной влажности автоматически поддерживает выбранную влажность в диапазоне от 30 до 60 %, обеспечивая постоянный комфорт в любой среде. Пользователи могут управлять увлажнителем удаленно с помощью приложения Mi Home или пользоваться функцией голосового управления с помощью умных голосовых помощников, таких как Google Assistance, Amazon Alexa и Yandex Alice, что делает его более удобным, чем когда-либо.

Удобный дизайн для максимального комфорта

Разработанный с учетом удобства пользователя увлажнитель Smartmi 3Lite упрощает техническое обслуживание и эксплуатацию. Попрощайтесь с дорогостоящей заменой фильтров — просто доливайте воду и пользуйтесь увлажнителем, экономя деньги и время. Конструкция с наполнением сверху обеспечивает удобную заправку, а модульная конструкция, съемный испарительный диск и водяной резервуар максимально упрощают чистку. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс обеспечивает удобство управления, а боковой индикатор уровня воды позволяет следить за уровнем воды в режиме реального времени. Автоматическое выключение при низком уровне воды и при снятии резервуара обеспечивает безопасную и надежную работу увлажнителя Smartmi.

Цены и наличие

Испарительный увлажнитель Smartmi 3lite — идеальный компаньон для каждого, кто хочет улучшить свою жизненную среду для здоровья и комфорта. Теперь он доступен и на российском рынке в магазинах WildBerries и Ozon по цене 9999 рублей. Этот увлажнитель обеспечивает интеллектуальное, удобное и эффективное управление влажностью в вашем доме. Дополнительную информацию смотрите на сайте www.smartmiglobal.com или следите за нашими новостями в социальных сетях.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2568471/Smartmi_Evaporative_Humidifier_3lite.jpg