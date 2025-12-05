Компания Smartmi представляет Air Purifier 3: мощный, умный и стильный очиститель воздуха для современного жилья

ПЕКИН, 5 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Smartmi, мировой первопроходец в области инновационных бытовых приборов, с гордостью объявляет о выпуске очистителя воздуха Smartmi Air Purifier 3, новейшего дополнения к отмеченной наградами линейке интеллектуальных решений для очистки воздуха. Air Purifier 3, разработанный с применением передовых технологий очистки и обладающий интеллектуальными функциями и минималистичной эстетикой, обеспечивает более чистый и свежий воздух для домов по всему миру.

Smartmi Air Purifier 3

Технология AmmoniaCapture™: свежесть для жилья с домашними любимцами

Владельцы домашних любимцев знают, что тяжелый запах может быть одной из самых сложных проблем качества воздуха. Очиститель воздуха Air Purifier 3 оснащен технологией AmmoniaCapture™, в которой используется высокоэффективный модифицированный активированный уголь для целенаправленного поглощения аммиака — основной причины запахов животных. В ходе лабораторных испытаний он удалял более 90,1 % аммиака в течение одного часа, безопасно преобразуя его в нетоксичные соединения и предотвращая вторичное загрязнение. В результате воздух становится чище и свежее для людей и домашних любимцев.

Быстрая и эффективная очистка воздуха

Больше на надо ждать часами, чтобы насладиться чистым воздухом. Air Purifier 3, обеспечивающий скорость очистки от твердых частиц CADR до 400 м³/ч, освежает воздух в стандартной гостиной всего за 14,4 минуты, легко обслуживая помещения площадью до 48 м³ (516 кв. футов). Его многофункциональный фильтр 4-в-1 улавливает 99,97 % частиц размером до 0,3 мкм, от пыли и пыльцы до бактерий и аллергенов, защищая чувствительные органы дыхания.

Интеллектуальный мониторинг и управление

Пользуйтесь удобным управлением качеством воздуха. Air Purifier 3 оснащен датчиками PM2.5 и PM10, которые отслеживают качество воздуха в помещении в реальном времени и автоматически регулируют уровни очистки в режиме автоматической очистки. Им можно управлять из любого места с помощью приложения Mi Home App или просто голосом, используя умные помощники для проверки качества воздуха или регулировки настроек, — умная жизнь никогда не была проще.

Тихий комфорт и стильный дизайн

Разработанный для современной жизни, этот очиститель работает тихо, не нарушая отдых, учебу или работу. Его минималистичный, элегантный дизайн сочетается с любым стилем интерьера, делая его одновременно функциональным и эстетически приятным.

Цены и наличие

Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier 3 продается в России и странах СНГ с ноября 2025 года на глобальном официальном сайте, российском официальном сайте, сайтах Ozon и Яндекс Маркет по рекомендованной цене продажи 19 990 рублей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg