104 лучших юниора приедут на Хайнань для участия в Sanya Open из Международной серии AJGA
04 окт, 2023, 12:34 BST
САНЬЯ, Китай, 4 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Церемония открытия Sanya Open из Международной серии турниров (IPS) ассоциации AJGA состоялась в гольф-клубе Sanya Yalong Bay Golf Club в среду, 27 сентября. Турнир организован совместно Советом по туризму Санья и компанией PacificPine Sports (PPS) и привлек 104 юниора из 8 стран, включая Китай, США, Таиланд, Канаду и Новую Зеландию.
Международная серия турниров ассоциации AJGA является одной из самых известных международных серий турниров по гольфу. Турнир Sanya Open делает местом проведения первого турнира серии тропический остров Хайнань, и гольф-клуб Yalang Bay Golf Club в Санья с давней историей проведения международных и юниорских соревнований идеально подходит для этого мероприятия.
В числе игроков 16-летняя спортсменка китайского происхождения Зиксуан Вонг (Zixuan Wang), занимающая сейчас 1-е место в рейтинге ассоциации CGA среди женщин. В следующем месяце она примет участие в турнире Buick LPGA. «Я узнала, что это очень хороший турнир, и это потрясающее поле, — сказала Вонг. — Я чувствую жесткую конкуренцию. Кроме некоторых знакомых лиц, здесь будет и несколько иностранных игроков, с которыми мне будет непросто соревноваться».
С нетерпением ждет предстоящих раундов турнира и Напат Тонгджен (Napat Thongjen) — одни из шести участвующих в турнире игроков из Таиланда. «Мы впервые в Китае. Соревноваться в Китае очень приятно. Я хочу показать свою лучшую игру, надеюсь играть в финале или, может быть, заслужить признание и звезды AJGA.
Алберт Йип (Albert Yip), генеральный директор Совета по туризму Санья, Крэнбери Хуанг (Cranberry Huang), вице-президент по брендингу и стратегии компании PacificPine Sports, Дебора Джиянг (Deborah Jiang), генеральный директор гольф-клуба Yalong Bay Golf Club, Кевин Смельц (Kevin Smeltz), директор по гольфу ассоциации PGA американских учебных центров Китая, Зиксуан Вонг (Zixuan Wang), представитель игроков из Китая, и Питер Марра (Peter Marra), представитель игроков из Америки, сделавший первый удар на церемонии открытия. Г-жа Хуанг прокомментировала: «Санья является одним из самых известных направлений международного туризма. Гольф является сочетанием туризма + спорта + отдыха + потребления, турнир объединяет местные туристические потребительские товары и гольф, что способствует развитию Санья. Будущее имеет огромный потенциал!»
По данным отчета, иностранные игроки и члены их семей в общей сложности составляют более 300 человек. После игры часть из них останутся на последующие День середины осени и День образования КНР и проведут длинные выходные в Санья. Чтобы эти семьи участников могли прочувствовать местные обычаи и особенности Санья, Совет по туризму Санья также поработал с местными предприятиями, предоставляющими туристические услуги высокого качества, чтобы они запустили эксклюзивные туристические продукты, обеспечив привилегированные удобства семьям участника и воспользовавшись возможностью получения дополнительной прибыли.
Осуществляя различные меры по ускорению создания международных туристических направлений, Совет по туризму Санья организовал международные авторитетные соревнования, опираясь на новые модели и форматы, например «спорт+туризм», и рекламируя в мире бренд гольф-туризма в Санья. Предусмотрены также дополнительные варианты проезда для семей с детьми, эффективно привлекающие гостей внутри страны и из окружающих стран, что увеличивает длительность пребывания туристов в Санья, стимулируя потребление и высококлассный кейтеринг, отели высокого класса, шопинг и периферийное потребление. Г-н Алберт Йип (Albert Yip) отметил, что в будущем Санья будет лучше использовать влиятельные в мире мероприятия в целях модернизации туристической отрасли и всеобъемлющего и диверсифицированного маркетинга и рекламы туризма в Санья. В то же время Совет по туризму Санья дополнительно расширяет возможности по приему иностранных туристов, ускоряя открытие международных маршрутов и предоставление транспортных услуг большему числу иностранных спортсменов, семей и туристов для посещения Санья.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2237492/Group_Photo_of_Guests_and_Players.jpg
SOURCE Sanya Tourism Board
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