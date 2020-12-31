ACWA Power подписывает три соглашения по первому независимому проекту в области ветроэнергетики на основе иностранных инвестиций в Азербайджане

В число основных соглашений, подписанных компанией ACWA Power — одним из ведущих саудовских застройщиков, инвесторов и операторов электростанций и опреснительных установок на быстро развивающихся рынках, входило Инвестиционное соглашение с Правительством Республики Азербайджан в лице Министерства энергетики. Компания ACWA Power также подписала Соглашение о закупке электроэнергии и Соглашение о передаче электроэнергии и подключении к энергосети с ОАО «Азерэнерджи» — национальной электроэнергетической компанией, являющейся покупателем энергии по данному проекту.

Эта электростанция, являющаяся первым объектом ветроэнергетики в Азербайджане, реализуемым на основе иностранных инвестиций и организуемым как государственно-частное партнерство, внесет свой вклад в реализацию поставленной страной цели достичь 30%-й доли возобновляемой энергетики к 2030 году. После завершения строительства она будет обеспечивать электроэнергией 300 тысяч домохозяйств. Ежегодная компенсация выбросов составит 400 тысяч тонн.

Министр энергетики Саудовской Аравии, Его Королевское Высочество принц Абдулазиз ибн Салман аль-Сауд (Abdulaziz Bin Salman Al Saud) заявил следующее: «Королевство Саудовская Аравия и Азербайджан поддерживают долгосрочные дипломатические и экономические отношения, и сотрудничество между двумя странами в последнее время укрепилось благодаря их участию в ОПЕК+. Азербайджан, наряду с другими странами-участницами организации, сыграл важную роль в обеспечении стабильности на мировых рынках нефти. Мы высоко ценим усилия Азербайджана, направленные на выполнение своих обязательств по Декларации о сотрудничестве, и достигнутый им высокий уровень их соблюдения».

Его Высочество также выразил уверенность в том, что компания ACWA Power будет играть важную роль в развитии и расширении сотрудничества между Королевством Саудовская Аравия и Республикой Азербайджан, а также в поддержке усилий азербайджанского правительства по удовлетворению своих национальных потребностей в электроэнергии с учетом экономической целесообразности и международных стандартов.

Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов заявил следующее: «Подписание Соглашений и реализация Проекта свидетельствуют о доверии к деловому климату в Азербайджане и знаменуют собой очередной этап экономического сотрудничества между нашими странами. Я уверен, что другие компании из Саудовской Аравии последуют примеру "ACWA Power" и также будут инвестировать в Азербайджан. Что касается важности этого проекта для Азербайджана, то я хотел бы подчеркнуть, что ветроэлектростанция, являющаяся первым в истории независимым энергетическим проектом на основе иностранных инвестиций, будет ежегодно вырабатывать 1 млрд кВт·ч электроэнергии, а также обеспечивать экономию газа в объеме до 220 млн кубометров, сокращение выбросов на 400 тысяч тонн, создание новых рабочих мест и новых производственных и сервисных зон».

Мировой опыт компании ACWA Power в обеспечении преобразующих технологий по доступной цене будет существенно способствовать достижению Азербайджаном своих целей в области освоения возобновляемых источников энергии.

Председатель правления компании ACWA Power Мухаммед Абунайян (Mohammad Abunayyan) высказал свое мнение по этому поводу следующим образом: «Сегодняшнее подписание трех ключевых соглашений является значимой вехой и уверенным шагом на пути к раскрытию потенциала возобновляемой энергетики, имеющегося у Республики Азербайджан. Компания ACWA Power удостоилась чести сотрудничать с Министерством энергетики Азербайджана и национальной электроэнергетической компанией ОАО «Азерэнерджи» в качестве застройщика первой независимой ветроэлектростанции с иностранными инвестициями».

«Компания ACWA Power продолжает эффективно использовать свой мировой опыт и возможности для реализации крупномасштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики, приносящих устойчивые социально-экономические выгоды местному населению и рынкам, на которых мы работаем», — добавил г-н Абунайян.

Г-н Абунайян также подтвердил, что подписанные сегодня соглашения будут содействовать постоянным усилиям Азербайджана по освоению возобновляемых источников энергии и обеспечению лучшего будущего для следующих поколений. За счет диверсификации энергетического комплекса Азербайджана с приемлемыми затратами компания ACWA Power будет способствовать осуществлению планов азербайджанского правительства, ориентированных на достижение целевых показателей в области возобновляемой энергетики.

Г-н Президент ОАО «Азерэнерджи» Балабаба Рзаев заявил: «Согласно контрактам, готовящимся к подписанию, подключение построенной компанией электростанции мощностью 240 МВт к энергосети и покупку вырабатываемой ею энергии будет осуществлять ОАО «Азерэнерджи». Реализация этого проекта будет стимулировать развитие нашей национальной экономики, играть важную роль в обеспечении энергоэффективности в нашей стране, позволит экономить газ, являющийся нашим природным ресурсом, и окажет положительное воздействие на состояние окружающей среды».

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1393125/ACWA_Power_Agreements.jpg

SOURCE ACWA Power