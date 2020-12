ACWA Power signe trois accords pour le premier projet indépendant d'énergie éolienne basé sur des investissements étrangers en Azerbaïdjan

Parmi les principaux accords signés par ACWA Power, un important développeur, investisseur et opérateur saoudien de centrales de production d'électricité et de dessalement de l'eau dans des marchés à forte croissance, figure la signature de l'accord d'investissement avec le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, représenté par le ministère de l'énergie. ACWA Power a également signé l'accord d'achat d'électricité et l'accord de connexion de transmission avec l'Open Joint Stock Company (OJSC) « Azerenerji », la compagnie nationale d'électricité et l'acheteur pour le projet.

En tant que premier projet indépendant d'énergie éolienne en Azerbaïdjan basé sur des investissements étrangers et structuré comme un partenariat public-privé, la centrale contribuera à atteindre l'objectif de l'Azerbaïdjan des 30 % de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. Une fois terminée, elle alimentera 300 000 foyers. 400 000 tonnes d'émissions seront également compensées chaque année.

H.R.H. le prince Abdulaziz Bin Salman Al Saud, ministre saoudien de l'énergie, a déclaré : « Le Royaume d'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations diplomatiques et économiques de longue date, et la coopération entre les deux pays a été renforcée récemment par leur participation à l'OPEP+. L'Azerbaïdjan, ainsi que d'autres pays membres, a joué un rôle important dans la promotion de la stabilité des marchés pétroliers mondiaux. Nous apprécions les efforts de l'Azerbaïdjan pour remplir ses obligations au titre de la Déclaration de coopération, et le haut niveau de conformité qu'il a atteint. »

Son Altesse a également exprimé sa confiance dans le rôle que jouera ACWA Power pour promouvoir et étendre la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République d'Azerbaïdjan, et pour soutenir les efforts du gouvernement azerbaïdjanais afin de répondre à ses besoins nationaux en énergie électrique de manière réaliste, économique et dans le respect des normes internationales.

Son Excellence Parviz Shahbazov, ministre de l'énergie de la République d'Azerbaïdjan, a déclaré : « La signature des accords et la mise en œuvre du projet sont une indication de la confiance dans le climat des affaires en Azerbaïdjan et marqueront une nouvelle étape de la coopération économique entre nos pays. Je suis convaincu qu'après « ACWA Power », d'autres entreprises d'Arabie Saoudite suivront le mouvement et investiront en Azerbaïdjan. Concernant l'importance de ce projet pour l'Azerbaïdjan, je voudrais souligner qu'en plus d'être le tout premier producteur énergétique indépendant basé sur des investissements étrangers, la centrale éolienne contribuera chaque année à produire 1 milliard KWh d'électricité, à économiser jusqu'à 220 millions de mètres cubes de gaz, à réduire les émissions de 400 000 tonnes par an, à créer de nouveaux emplois et de nouvelles zones de production et de services »

L'expertise mondiale d'ACWA Power dans la fourniture de solutions transformatrices à un coût abordable, aidera fortement l'Azerbaïdjan à réaliser ses objectifs de développement des énergies renouvelables.

Mohammad Abunayyan, président d'ACWA Power, a fait part de ses sentiments à cette occasion, en déclarant : « La signature de trois accords clés aujourd'hui est une étape importante et un pas fort vers le déblocage du potentiel d'énergie renouvelable de la République d'Azerbaïdjan. ACWA Power a l'honneur de s'associer avec le ministère de l'énergie, en Azerbaïdjan, et la société nationale d'électricité, l'OJSC « Azerenerji », pour développer la première centrale éolienne indépendante basée sur des investissements étrangers. »

« ACWA Power continue à tirer parti de son expertise et de ses capacités mondiales pour réaliser des projets d'énergie renouvelable à grande échelle qui apportent des avantages socio-économiques durables aux communautés et aux marchés où nous opérons », a ajouté Abunayyan.

Abunayyan a également réaffirmé que les accords signés aujourd'hui contribueront aux efforts continus de l'Azerbaïdjan pour déployer des énergies renouvelables et offrir un meilleur avenir aux générations futures. En diversifiant le bouquet énergétique azerbaïdjanais à des coûts abordables, ACWA Power soutiendra les plans du gouvernement azerbaïdjanais pour atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.

M. Balababa Rzayev, président de l'Open Joint Stock Company « Azerenerji » a déclaré : « Selon les contrats qui seront signés, la connexion au réseau de la centrale électrique de 240 MW qui sera construite par la société et l'achat de l'électricité qui sera produite par la centrale seront effectués par l'OJSC « Azerenerji ». La mise en œuvre de ce projet stimulera le développement de notre économie nationale, jouera un rôle important pour assurer la durabilité énergétique de notre pays, permettra d'économiser le gaz, qui est notre ressource naturelle, et aura un impact positif sur l'environnement. »

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1393125/ACWA_Power_Agreements.jpg

SOURCE ACWA Power