Альбом группы The Dead Daisies -- Holy Ground -- выходит в свет 22 января 2021 г.

В альбом HOLY GROUND («СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ») вошли одиннадцать композиций чистейшего рока, уже удостоившиеся восторженных отзывов. Первый из них опубликовало издание The Rockpit в своем великолепном обзоре "9/10": «Еще большая решительность и агрессивность, а также некоторые импровизации, встроенные в эти темы, производят сокрушительный эффект. Напряженное вступление и звучная первая композиция, прекрасно сбалансированные тяжеловесностью, темперированной небольшими вкраплениями фанка и соула, предвещают, что этот альбом может стать одним из лучших на сегодняшний день!»

Гленн описывает это так: «Начиная с трека HOLY GROUND, открывающего альбом, мы сооружали прочный фундамент. Каждая песня имеет свою собственную тему, наполненную драмой, эмоциями и задушевностью, вплоть до последней автобиографической композиции "Far Away". Мы выкладывались по полной, целеустремленно и страстно. Окунитесь в эту атмосферу, и, возможно, вы найдете в этих словах самого себя».

Группа с нетерпением ожидает возможности исполнить эти композиции вживую! Когда они отправятся в свое турне, в потрясающий состав Daisies снова вольется умопомрачительный, эпатажный и харизматичный барабанщик Томми Клафетос (Tommy Clufetos) (ранее участвовавший в группе Black Sabbath с Оззи Осборном). Так что пристегните ремни — это будет улетно!

Своим альбомом "Holy Ground" группа The Dead Daisies подтвердила, что больше не будет следовать за кем-либо. Они лидеры. И они с гордостью стоят на СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ.

Список треков

Holy Ground (Shake The Memory)

Like No Other (Bassline)

Come Alive

Bustle And Flow

My Fate

Chosen And Justified

Saving Grace

Unspoken

30 Days In The Hole

Righteous Days

Far Away

