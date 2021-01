El álbum "Holy Ground" de The Dead Daisies sale a la luz pública el 22 de enero de 2021

Con once pistas de rock puro y sin concesiones, "Holly Ground" ya ha recibido reseñas muy positivas. The Rockpit fue el primero, con un brillante 9/10: "Una bestia todavía más fuerte y pesada, y algunos de los riffs que incorporan estos ritmos son arrasadores. Es una presentación arrolladora con una apertura de sonido muy contundente y un balance maravilloso donde lo pesado se matiza con un poco de funk y soul, lo que omniosamente sugiere que este álbum puede ser uno de los mejores hasta el momento".

Glenn manifestó lo siguiente: "Desde la primera canción, "Holly Ground", estábamos construyendo una base sólida. Cada canción tiene un tema musical propio cargado de drama, emoción y ritmo, hasta llegar a la última canción, la autobiográfica "Far Away". Nos jugamos todo, y nos concentramos y apasionamos. Compartan este viaje con nosotros, tal vez puedan volver a hallarse en nuestras letras".

¡La banda está impaciente por tocar estas canciones en vivo! Una vez en gira, el monstruoso, potente y enérgico baterista Tommy Clufetos (Black Sabbath, Ozzy Osbourne) estará de regreso en la formación de The Daisies. ¡Así que abróchese los cinturones, este viaje será una locura!

Con "Holy Ground", The Dead Daisies han asegurado que ya no seguirán a nadie. Los líderes son ellos. Y, con orgullo, se afirman sobre el suelo sagrado de su "Holly Ground".

Lista de canciones

Holy Ground (Shake The Memory)

Like No Other (Bassline)

Come Alive

Bustle And Flow

My Fate

Chosen And Justified

Saving Grace

Unspoken

30 Days In The Hole

Righteous Days

Far Away

