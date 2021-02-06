Alfasigma приобретает права на дистрибуцию Lumeblue™ в ЕС для укрепления своих позиций

Alfasigma приобретает права на дистрибуцию Lumeblue™ (метиленового синего MMX) в странах Европейского Союза, повышая устойчивость своего ассортимента желудочно-кишечных средств

Cosmo Pharmaceuticals получит от Alfasigma предоплату в размере 4 млн евро и двузначные лицензионные платежи

Препарат Lumeblue™ недавно одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для обнаружения патологий при колоноскопии

Alfasigma будет распространять Lumeblue™ в ЕС, Швейцарии, Великобритании, странах Европейской экономической зоны, России и Мексике

БОЛОНЬЯ (Италия), 6 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Alfasigma Spa заключила лицензионное соглашение о дистрибуции препарата Lumeblue™ в Европейском Союзе (а также Швейцарии, Великобритании, странах Европейской экономической зоны, России и Мексике) с компанией Cosmo Pharmaceuticals. Препарат Lumeblue™ недавно одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для обнаружения патологий при колоноскопии.

Частная компания Alfasigma, входящая в пятерку ведущих игроков фармацевтической отрасли в Италии, осуществляет свою деятельность по всему миру, имея более 3000 сотрудников, 16 собственных филиалов и прямое или опосредованное (через дистрибьюторов) присутствие более чем в 80 странах. Стратегия роста компании Alfasigma основана на ее особом внимании к научным исследованиям и разработкам (свыше 50% от ее общемирового объема продаж приходится на молекулы собственной разработки), приобретении других компаний и активов, а также лицензировании таких инновационных фармацевтических продуктов как Lumeblue™. Компания Alfasigma специализируется на средствах от желудочно-кишечных заболеваний, включая как рецептурные, так и безрецептурные препараты.

Cosmo Pharmaceuticals — специализированная фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и коммерческой реализацией продукции, используемой для лечения отдельных нарушений желудочно-кишечного тракта и повышения качества эндоскопии за счет содействия в выявлении толстокишечных патологий. Компания Cosmo, которая также разрабатывает медицинские приборы для эндоскопии, была основана в 1997 году в Италии и зарегистрирована на Цюрихской фондовой бирже в Швейцарии.

Глава компании Alfasigma Пьер Винченцо Колли (Pier Vincenzo Colli) заявил в этой связи следующее: «Это Соглашение является еще одной важной вехой на нашем пути к становлению Alfasigma в качестве транснациональной специализированной компании, прочно ориентированной на лечение желудочно-кишечных заболеваний. Благодаря расширению имеющегося у компании Alfasigma внушительного ассортимента средств для лечения желудочно-кишечных нарушений за счет препарата Lumeble™ мы сможем улучшить поддержку своих клиентов в плане совершенствования диагностики заболеваний и спасения жизни пациентов».

Cosmo получит от Alfasigma предоплату в размере 4 млн евро, а также двузначные лицензионные платежи и каналы коммерческой реализации. Cosmo станет эксклюзивным поставщиком препарата Lumeblue™.

Глава компании Cosmo Алессандро Делла Ча (Alessandro Della Chà) заявил следующее: «Мы удостоились чести предоставить лицензию на Lumeblue™ компании Alfasigma, пользующейся большим авторитетом и имеющей успешный опыт в области разработки и реализации желудочно-кишечных препаратов. Благодаря уникальной специализации компании Alfasigma на желудочно-кишечном сегменте, от лечения заболеваний толстой кишки до подготовки колоноскопии, она становится идеальным партнером для закрепления Lumeblue™ на крупном европейском рынке средств для колоноскопии».

В заключение Пьер Винченцо Колли сказал: «В этот период трудностей, связанных с глобальной пандемией, компания Alfasigma подтверждает свою готовность к поддержке медицинских учреждений. Наша цель — повысить эффективность их работы и качество жизни миллионов пациентов, использующих наши препараты по всему миру».

Информация о компании Alfasigma

Находящаяся в частном владении транснациональная фармацевтическая компания Alfasigma, расположенная в Италии, представлена более чем в 90 странах через дистрибьюторов и дочерние организации. Эта компания, насчитывающая около 3000 человек, располагает собственными научно-исследовательскими подразделениями и несколькими производственными предприятиями. Компания Alfasigma известна своей ярко выраженной специализацией на гастроэнтерологических и сосудистых препаратах.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: https://www.alfasigma.com.

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SOURCE Cision Portugal SA