Alfasigma acquiert les droits de Lumeblue™ (bleu de méthylène MMX) pour la distribution européenne, consolidant ainsi son portefeuille de produits pour une prise en charge gastro-intestinale

Cosmo Pharmaceuticals recevra un paiement initial de 4 millions d'euros d'Alfasigma auquel s'ajouteront des redevances à deux chiffres

Lumeblue™ a été approuvé récemment par l'EMA pour la détection de lésions pendant la coloscopie

Alfasigma distribuera Lumeblue™ dans l'UE, en Suisse, au Royaume-Uni, dans les pays de l'Espace économique européen, en Russie et au Mexique

BOLOGNE, Italie, 6 février 2021 /PRNewswire/ -- Alfasigma Spa a finalisé un accord de licence pour distribuer Lumeblue™ dans l'UE (ainsi qu'en Suisse, au Royaume-Uni, dans les pays de l'Espace économique européen, en Russie et au Mexique) avec Cosmo Pharmaceuticals. Lumeblue™ a récemment été approuvé par l'EMA pour la détection de lésions pendant la coloscopie.

Alfasigma est une société privée et l'un des 5 principaux acteurs pharmaceutiques en Italie. À l'échelle mondiale, l'entreprise conduit de grandes opérations. Elle compte plus de 3 000 employés et 16 succursales directes, et est présente, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs, dans plus de 80 pays. La stratégie de croissance d'Alfasigma repose sur un fort investissement dans la recherche et le développement (les molécules développées en interne représentent plus de 50 % des ventes mondiales), sur l'acquisition d'autres sociétés et actifs, et sur les droits de licence de produits pharmaceutiques innovants tels que Lumeblue™. Alfasigma positionne son activité sur divers domaines, notamment la gastro-entérologie, avec la commercialisation de médicaments sur ordonnance et en vente libre.

Cosmo Pharmaceuticals est une entreprise pharmaceutique spécialisée, orientée sur le développement et la commercialisation de produits permettant de traiter certains troubles gastro-intestinaux et d'améliorer les mesures de qualité de l'endoscopie en facilitant la détection des lésions du côlon. Cosmo Pharmaceuticals, qui a également développé des dispositifs médicaux pour l'endoscopie, a été fondée en Italie en 1997 et est cotée en Suisse à la Bourse de Zurich.

Pier Vincenzo Colli, PDG d'Alfasigma, déclare : « Cet accord marque une autre étape importante dans notre démarche visant à faire d'Alfasigma une entreprise internationale spécialisée dans les troubles gastro-intestinaux. Avec l'ajout de Lumeblue™ au portefeuille solide de produits pour troubles gastro-intestinaux d'Alfasigma, nous serons en mesure d'offrir un meilleur soutien à nos clients afin d'améliorer le diagnostic et de sauver la vie de patients. »

Cosmo Pharmaceuticals recevra un paiement initial de 4 millions d'euros d'Alfasigma, ainsi que des redevances à deux chiffres et des paiements d'étape. Cosmo Pharmaceuticals sera le fournisseur exclusif de Lumeblue™.

Alessandro Della Chà, PDG de Cosmo Pharmaceuticals, a déclaré : « Nous sommes honorés d'accorder les droits de licence de Lumeblue™ à Alfasigma, une entreprise très respectée et dont la réussite n'est plus à démontrer en matière de développement et de commercialisation de médicaments utilisés en gastro-entérologie. Le positionnement unique d'Alfasigma dans le domaine de la gastro-entérologie, du traitement des maladies du côlon à la préparation à la coloscopie, fait de l'entreprise le partenaire idéal pour s'attaquer au grand marché européen de la coloscopie avec Lumeblue™. »

Et Pier Vincenzo Colli de conclure : « En cette période difficile due à la pandémie mondiale, Alfasigma confirme son soutien aux opérateurs de soins de santé. Notre objectif est d'améliorer leurs interventions et la qualité de vie de millions de patients qui utilisent nos médicaments partout dans le monde. »

À propos d'Alfasigma

Société privée, Alfasigma est une multinationale pharmaceutique basée en Italie. Elle est présente dans plus de 90 pays via des distributeurs et des filiales. L'entreprise emploie environ 3 000 personnes, et dispose de capacités de R&D internes et de plusieurs usines de production. Alfasigma est connue pour le positionnement de son activité dans les domaines de la gastroentérologie et de la médecine vasculaire.

