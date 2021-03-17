Arasan объявляет о соответствии своего нового IP-ядра C-PHY / D-PHY Combo требованиям MIPI

Arasan объявляет о соответствии своего IP-ядра нового поколения C-PHY / D-PHY Combo самым последним требованиям MIPI

Компания Arasan Chip Systems, являющаяся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых ИС для СнК, используемых в мобильной связи и автомобилестроении, сегодня объявила о возможности немедленного приобретения своего IP-ядра MIPI C/D-PHY Combo, соответствующего требованиям MIPI C-PHY v2.0 и D-PHY 2.5.

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 17 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan Chip Systems, являющаяся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых ИС для СнК, используемых в мобильной связи и автомобилестроении, сегодня объявила о возможности немедленного приобретения своей ИС MIPI C-PHY℠/ D-PHY℠ Combo, соответствующей самым последним требованиям MIPI C-PHY℠ v2.0 и MIPI D-PHY℠ v2.5. Обновленная ИС MIPI C-PHY℠ / D-PHY℠ беспрепятственно интегрируется с собственными ИС MIPI CSI-2® и ИС MIPI DSI® компании Arasan в рамках ее комплексных решений Total IPTM for MIPI Imaging and Display. Это 2-е поколение комбинированной ИС MIPI C-PHY℠/D-PHY℠ было модернизировано с целью сверхнизкого энергопотребления с использованием преимуществ технологии FINFET.

Разработанная компанией Arasan комбинированная ИС MIPI C-PHY℠ v2.0 / D-PHY℠ v2.5 обеспечивает скорость передачи данных 6 Гбит/с на канал с максимальной пропускной способностью 24 Гбит/с в режиме D-PHY℠ и 6 Гбит/с на трио с максимальной пропускной способностью 41 Гбит/с в режиме C-PHY℠. Другие значимые усовершенствования:

При использовании с MIPI CSI-2 или MIPI DSI-2®, разработанными компанией Arasan, комбинированная ИС MIPI C-PHY℠/D-PHY℠ обеспечивает возможности встроенного диагностирования, включая генератор псевдослучайной двоичной последовательности (PRBS) и внутреннее закольцовывание для поддержки экономичных процессов тестирования в условиях массового производства.

Новый энергосберегающий полуамплитудный режим HS-Tx для D-PHY℠.

Встроенная программируемая схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с широкополосной синхронизацией, а также с калибровкой и коррекцией компенсации фазового сдвига или без таковых для различных рабочих скоростей D-PHY℠. Функции управления электропитанием, включая режимы пониженной амплитуды HS-TX и ненагруженный режим HS-RX.

Она поддерживает режим ALP для различных целей применения с длинными каналами, обеспечивающий возможность использования режима быстрого реверсирования каналов для увеличения пропускной способности в обратном направлении канала MIPI. Режим ALP имеет ключевое значение для реализации возможности унифицированного соединения через последовательные каналы CSI-2®, уменьшающей число интерфейсных проводов и помогающей расширить диапазон.

Разработанная компанией Arasan комбинированная ИС MIPI C-PHY℠ v2.0 / D-PHY℠ v2.5 доступна для немедленного лицензирования. По вопросам наличия, сроков выполнения заказов и приобретения тестовых кристаллов (на основе технологии TSMC FINFET) с комплектами разработчиков аппаратных средств (HDK), запрограммированными под наши IP-ядра CSI-2 или DSI-2, обращайтесь в торговые представительства компании Arasan.

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, являющаяся членом-спонсором ассоциации MIPI с 2005 года, входит в число ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, а число поставленных потребителям чипов с использованием наших ИС MIPI уже превысило миллиард штук. Разработанные компанией Arasan высококачественные комплексные решения на основе ИС, опробованные на полупроводниковых системах, включают в себя цифровые ИС, ИС AMS PHY, ИС верификации, комплекты разработчиков аппаратных средств (HDK) и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продуктов, ориентированный на СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал в течение двух десятилетий и включает в себя все связанное с передвижением, начиная с КПК в середине 90-х годов и смартфонов/планшетов в 2000-х и заканчивая современными автомобилями, дронами и объектами Интернета вещей. Компания Arasan находится на переднем крае этого процесса эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированные ИС лежат в основе мобильных СнК.

Более миллиарда поставленных потребителям чипов оснащены ИС Arasan, включая всю первую десятку компаний-производителей полупроводниковых приборов.

Контактная информация:

д-р Sam Beal (Сэм Бил)

[email protected]

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http://www.arasan.com



SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.