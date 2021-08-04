Arasan объявляет о создании первой в отрасли микросхемы NAND-флеш согласно ONFI v5.0

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 4 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan Chip Systems — один из ведущих поставщиков полупроводниковых ИС для Интернета вещей (IoT), а также СнК для мобильной связи и автомобильной промышленности — объявляет о возможности немедленного приобретения своего комплексного решения на базе ИС для флеш-памяти типа Nand, соответствующего требованиям стандарта Open Nand Flash Interface (ONFI) 5.0. Комплексное решение компании Arasan для NAND-флеша согласно ONFI v5.0 включает в себя ИС хост-контроллера, ИС физического уровня и программный стек. Стандарт ONFI 5.0 предусматривает на 50% большее быстродействие по сравнению со своим предшественником ONFI 4.2. Тестовый кристалл ONFI доступен на 12-нм техпроцессе.

Эта ИС контроллера флеш-памяти NAND обеспечивает простой и надежный доступ к внекристальным устройствам флеш-памяти NAND на ранее неслыханных скоростях. Обновленный контроллер поддерживает все режимы, предусмотренные стандартом ONFI, на всех скоростях. Сюда входит новый режим NV-LPDDR4 в дополнение к старым режимам однократной скорости передачи данных (асинхронный) и двукратной скорости передачи данных: NV-DDR (синхронный), NV-DDR2 и NV-DDR3. Он поддерживает все режимы синхронизации для этих режимов интерфейса: от низкочастотного (10 МГц) до новейших со скоростями ввода/вывода 1200 МГц (2,4 ГТ/с). Разработанная компанией Arasan ИС хост-контроллера ONFI 5.0 является первой в ее линейке хост-контроллеров ONFI, имеющей полностью верифицированный интерфейс AXI. Она имеет уникальную архитектуру микроконтроллеров, обеспечивающую полноценное использование каждого пути прохождения данных через интерфейс ONFI в многопоточной среде. Кроме того, представленная компанией Arasan ИС хост-контроллера ONFI 5.0 отличается алгоритмом прямого доступа к памяти (DMA) с полной фрагментацией/дефрагментацией, способным перемещаться от флеш- к системной памяти со скоростями, соответствующими пропускной способности флеш-интерфейса.

Разработанная компанией Arasan ИС физического уровня ONFI 5.0 предназначена для обеспечения бесперебойной связи с ее ИС хост-контроллера ONFI 5.0. Предлагаемая компанией Arasan ИС физического уровня ONFI 5.0 имеет полный функционал приема/передачи в режимах SDR, NV-DDR, NV-DDR2, NV-DDR3 и NV-LPDDR4 и поддерживает все скорости, определенные в стандарте ONFI, сохраняя при этом обратную совместимость с предыдущими версиями стандартов ONFI. ИС физического уровня ONFI 5.0 от компании Arasan предусматривает возможность обучения на основе данных, использования различных силовых приводов и ZQ-калибровки, что обеспечивает максимальную рабочую скорость и оптимальную целостность сигнала. В ИС физического уровня используется комбинация фазовой АПЧ / АПЧ по задержке для обеспечения очень гибкого доступа к частотам. Кроме того, ИС физического уровня включает в себя защиту от статического электричества на всех разнообразных контактах интерфейса ONFI.

ИС контроллера NAND-флеша ONFI 5.0 и ИС физического уровня доступны для немедленного лицензирования. ИС физического уровня доступна на техпроцессах 12 нм и ниже.

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал на протяжении двух десятилетий, вобрав в себя все относящееся к мобильной связи, начиная с КПК в середине 90-х годов, а затем смартфонов и планшетов в 2000-х годах и заканчивая современными автомобилями, дронами и Интернетом вещей (IoT). Компания Arasan находится в авангарде этой эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК.

На данный момент поставлено уже более миллиарда чипов с ИС Arasan, охватив всю первую десятку компаний-производителей полупроводниковой продукции.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.arasan.com



SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.