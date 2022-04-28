Arasan объявляет о выпуске eMMC 5.1 Total IP™ Solution для систем на кристалле 5 нм

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 28 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan Chip Systems — ведущий поставщик комплексных решений ИС Total IP™ для рынка современных систем на кристалле (СнК) — объявляет о выводе на рынок ИС физического уровня eMMC™ 5.1 PHY IP для систем на кристалле, выполненных по технологическому процессу 5 нм. eMMC™ 5.1 PHY IP компании Arasan апробирована на кремнии на нескольких узлах, включая выполненные по технологическому процессу 5 нм. Беспрепятственно интегрируется с Arasan eMMC 5.1 Host Controller IP и программным стеком, обеспечивая клиентам комплексное решение Total eMMC 5.1™ IP Solution для систем на кристалле, выполненных по технологическому процессу 5 нм.

Arasan eMMC™ 5.1 Total IP™ Solution, выполненная по технологическому процессу на 5 нм, соответствует требованиям стандарта JEDEC, в котором предусмотрен высокоскоростной интерфейс HS400 со скоростью передачи данных до 400 Мб/с, а также «очередь команд», что обеспечивает высокую эффективность передачи данных за счет переноса нагрузки с программного обеспечения на контроллер. eMMC™ 5.1 еще больше повышает надежность работы за счет использования «усиленного строб-импульса» на физическом уровне PHY.

Предлагаемое компанией Arasan решение eMMC5.1™ Total IP™, выполненное по технологическому процессу 5 нм, на 15 % быстрее по сравнению с предшествующей системой на кристалле, выполненной по технологическому процессу 7 нм, а также снижает уровень энергопотребления на величину до 30 %. Это недорогая высокопроизводительная ИС, предназначенная для широкого спектра систем бытовой электроники, включая мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, а также Интернет вещей (IoT), автомобильные навигационные системы, портативные игровые приставки и даже промышленные системы.

С момента своего основания компания Arasan является членом комитета стандартизации eMMC Standards Body Объединенного технического совета по электронным приборам (JEDEC). Сотрудники компании Arasan активно работают не только над тем, чтобы стать первыми на рынке, но также чтобы иметь широчайшую и наиболее надежную линейку продукции eMMC™, входящую в состав мобильных решений Mobile IP компании Arasan. Предлагаемое компанией Arasan мобильное решение Mobile IP Solution также включает в себя комплекс MIPI CSISM IP, DSISM IP, C-PHYSM IP и D-PHYSM IP на узлах, выполненных по технологическому процессу вплоть до 5 нм.

Более подробная информация: https://www.arasan.com/products/emmc51/

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan предлагает узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные системы на кристалле. Термин «мобильное устройство» эволюционировал на протяжении двух десятилетий, вобрав в себя все относящееся к мобильной связи, начиная с карманных ПК в середине 90-х годов и заканчивая современными автомобилями, дронами и Интернетом вещей (IoT). Компания Arasan находится в авангарде этой эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.