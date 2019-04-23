Arasan представила комплексное решение eMMC IP на базе технологии TSMC 7nm

Комплексное решение eMMC IP уже успешно используется на практике и совместимо с процессами TSMC 40 нм, 28 нм, 16 нм и 12 нм. Комплект инструментов для разработки аппаратных средств eMMC Hardware Development Kit (HDK), содержащий тестовый чип на базе TSMC 12nm FinFET Compact Technology (12FFC), предоставляет пользователям возможность создавать прототипы собственных СнК.

«Более десяти лет назад мы основали подразделение Analog Mixed Signal Division, в задачи которого входит разработка комплексных IP-решений для клиентов Arasan. Для нас аналоговые ИС являются большим скачком вперед с точки зрения технологических вызовов и требований к капиталу. Сегодня мы с гордостью представляем наши IP-решения на базе технологии TSMC 7nm, являющиеся идеальным вариантом для технологических процессов 7 нм», - прокомментировал главный технологический директор Arasan Пракаш Камат (Prakash Kamath).

Спецификация eMMC 5.1 от JEDEC повышает скорость плат HS400, функционирующих на уровне 3,2 Гб/с, с помощью «организации очередей команд», обеспечивая процессам передачи данных высокую эффектность посредством переноса программных нагрузок на контроллер. eMMC 5.1 также повышает функциональную надежность при помощи «оптимизированного строба» на уровне PHY. eMMC5.1 обратно совместима с существующими устройствами eMMC 4.51 и eMMC 5.0.

Компания Arasan является членом Комитета JEDEC по вопросам стандартизации eMMC с момента его основания. До появления технологии eMMC, компания с 2001 года создавала IP-решения для мультимедийных карт (MMC).

Arasan планирует позже в этом году пополнить свой ассортимент решений на базе TSMC 7nm новинками D-PHY / C-PHY IP.

О компании Arasan

Arasan Chip Systems является ведущим поставщиком IP для мобильных хранилищ данных и коммуникационных интерфейсов. В число высококачественных, проверенных, комплексных IP-решений от Arasan входят цифровые IP, AMS PHY IP, верификационные IP, HDK и программное обеспечение. Компания неизменно идет в авангарде эволюции мобильных устройств, автотранспорта и беспилотников, а ее стандартизированные IP служат «сердцем» для самых разнообразных мобильных СнК.

На сегодняшний день число микрочипов, оснащённых IP от Arasan, уже превысило миллиард. Продукции компании доверяют все десять ведущих производителей полупроводников.

Контактная информация:

Д-р Сэм Бил (Sam Beal)

Mktg1@arasan.com

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SOURCE Arasan Chip Systems