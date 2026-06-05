BingX запускает масштабную кампанию к Чемпионату мира 2026 и приглашает пользователей открыть для себя BingX EventX с бонусами до $500

ПАНАМА-СИТИ, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, объявляет о запуске специальной кампании, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2026. В центре инициативы находится BingX EventX – инновационный продукт BingX для торговли событиями, который позволяет пользователям участвовать в крупнейших мировых событиях через прогнозирование изменения вероятности их исходов.

В рамках акции новые пользователи могут получить до $500 в виде бонусных ваучеров на позиции, а также воспользоваться возможностью протестировать BingX EventX практически без первоначальных затрат.

BingX EventX – это инновационный продукт для торговли событиями, который позволяет пользователям не прогнозировать цену актива, а торговать вероятностью наступления реальных событий в спорте, политике, экономике, развлечениях и криптоиндустрии. Каждый рынок построен по простой модели «Да / Нет», что делает участие понятным как для новичков, так и для опытных трейдеров. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 пользователи смогут торговать прогнозами на результаты матчей, выступления национальных сборных и другие ключевые события турнира.

EventX предлагает гибкую систему с двумя режимами торговли: Classic Mode для простого участия без риска ликвидации позиции и Leverage Mode с кредитным плечом до 10x для более активных стратегий. Пользователи также получают доступ к широкому спектру мировых событий, специальной акции с нулевыми комиссиями на ограниченный период и преимуществам VIP-программы BingX, позволяющим снизить торговые издержки и повысить эффективность торговли.

С 1 июня по 20 июля 2026 года новые пользователи BingX смогут получить до $500 в виде бонусов: $150 за регистрацию и прохождение KYC, $150 за первый депозит от 10 USDT и $200 за первую сделку в BingX EventX. Дополнительно предусмотрены награды за публикацию информации о кампании в социальных сетях. Для участия достаточно зарегистрироваться на BingX, активировать участие на странице акции, пройти KYC, пополнить счёт минимум на 10 USDT и совершить первую сделку в EventX. Кроме того, пользователи смогут присоединиться к специальной реферальной программе с наградами до $5 000 и дополнительными комиссионными выплатами за приглашённых друзей.

Запуск кампании к Чемпионату мира 2026 отражает стремление BingX развивать новое поколение торговых инструментов и открывать пользователям доступ к актуальным мировым событиям через единую торговую инфраструктуру. Благодаря простой модели «Да/Нет», широкому выбору глобальных событий, гибким режимам торговли и привлекательной системе вознаграждений EventX делает событийный трейдинг более доступным как для новичков, так и для опытных участников рынка.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером криптокопитрейдинга, BingX предоставляет пользователям широкий спектр продуктов, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг, TradFi-инструменты и ИИ-решения для трейдинга.

Подробнее: https://bingx.com/ru

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2995675/image1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6004730/BingX_logo_Logo.jpg