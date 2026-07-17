BingX подводит итоги второго квартала 2026 года: стремительный рост TradFi, запуск EventX и развитие мультиактивной экосистемы

Основные итоги второго квартала 2026 года:

Стремительный рост TradFi Stocks: ежедневный объем торгов акциями на платформе BingX TradFi Stocks вырос более чем на 700% всего за пять дней. Совокупный объем торгов акциями превысил 2,7 млрд долларов США, а объем торгов фондовыми индексами за последние два месяца превысил 8 млрд долларов США.





EventX расширяет инвестиционные возможности: BingX запустила EventX, позволив пользователям торговать на исходах реальных событий и расширив мультиактивное предложение за пределы традиционных финансовых рынков.





BingX Card расширяет возможности использования цифровых активов: BingX представила BingX Card, которая позволяет пользователям оплачивать покупки, снимать средства и получать вознаграждения непосредственно за счет своих криптоактивов.





Новый уровень торговой среды: BingX представила Ultra TradingView, предоставив пользователям профессиональные инструменты для построения графиков и анализа институционального уровня.

ПАНАМА-СИТИ, 17 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, представила отчет о результатах деятельности за второй квартал 2026 года, отметив уверенное продвижение в развитии собственной мультиактивной торговой платформы. В течение квартала компания значительно расширила доступ пользователей к мировым финансовым рынкам благодаря ускоренному развитию направления TradFi, запуску новых продуктов и дальнейшим инвестициям в совершенствование торговой среды.

Ускорение развития мультиактивной торговли

BingX Accelerates Multi-Asset Expansion with Strong Q2 Growth

Второй квартал стал знаковым для направления BingX TradFi: количество доступных торговых пар превысило 120. Ежедневный объем торгов акциями на платформе BingX TradFi Stocks вырос более чем на 700% всего за пять дней благодаря растущему интересу пользователей к акциям таких всемирно известных компаний, как SpaceX, NVIDIA и Samsung.

Совокупный объем торгов акциями превысил 2,7 млрд долларов США, а объем торгов фондовыми индексами за последние два месяца достиг более 8 млрд долларов США, что укрепило позиции BingX как единой платформы, предоставляющей возможность торговать акциями, валютами, индексами, сырьевыми товарами и цифровыми активами через один аккаунт.

Рост интереса к продуктам Pre-IPO, включая бессрочные фьючерсы SpaceX Pre-IPO и программу OpenAI Pre-IPO Airdrop, ставшую одним из первых подобных предложений среди крупных криптовалютных бирж, также способствовал активному развитию линейки продуктов BingX, связанных с акциями и частными рынками капитала.

Выход за рамки традиционной торговли

В мае BingX запустила EventX – новую функцию контрактов, позволяющую превращать реальные события в торговые возможности. Выходя за рамки традиционных финансовых инструментов, EventX открывает новую категорию рыночного участия и отражает стратегическое видение BingX по созданию более диверсифицированной мультиактивной экосистемы. Сегодня на платформе уже представлено более 200 рынков событий, значительно расширяющих возможности пользователей.

Компания также продолжила реализацию своей мультиактивной стратегии, представив BingX Card, которая уже привлекла более 10 000 предварительных заявок. Карта, работающая на базе Wirex, позволяет оплачивать покупки, снимать наличные и получать вознаграждения непосредственно за счет криптовалютных активов без необходимости их предварительной конвертации в фиатные средства.

Развитие инфраструктуры институционального уровня

Для поддержки дальнейшего роста BingX продолжила инвестировать в развитие профессиональной торговой инфраструктуры. В течение квартала биржа представила Ultra TradingView, значительно расширив функциональность платформы за счет профессиональных инструментов построения графиков, технического анализа и исполнения сделок институционального уровня для опытных и профессиональных трейдеров, работающих с мультиактивными рынками.

«Границы между традиционными финансами и цифровыми активами продолжают стремительно стираться», – отметил Пабло Монти, официальный представитель бренда BingX. – «Сегодня наша цель заключается уже не просто в расширении продуктовой линейки. Мы создаем единую платформу, где пользователи могут беспрепятственно получать доступ ко всем основным классам активов через один аккаунт и единую торговую среду. Результаты второго квартала подтверждают, что эта стратегия находит все больший отклик у пользователей по всему миру».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и компанией в сфере Web3 и ИИ, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Компания входит в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по торговле деривативами и является одним из пионеров направления копитрейдинга, предлагая решения, соответствующие потребностям пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе ИИ, включающей фьючерсную и спотовую торговлю, копитрейдинг и продукты TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, способствующие повышению эффективности торговли, уверенности в принятии решений и общей результативности.

С 2024 года BingX является главным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным биржевым партнером Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

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