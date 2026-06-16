МОСКВА, 16 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, успешно приняла участие в шестом ежегодном форуме «КРИПТО ЮГ 2026», который прошел 6-7 июня в Геленджике. Мероприятие объединило представителей криптовалютной индустрии, финтеха, майнинга и инвестиционного сектора, создав ценную площадку для нетворкинга, обмена знаниями и развития бизнеса.

BingX укрепляет региональное присутствие на "КРИПТО ЮГ 2026"

Будучи одним из самых заметных брендов форума, BingX использовала мероприятие для укрепления своего присутствия в региональной криптоэкосистеме, прямого взаимодействия с локальными сообществами и демонстрации своей расширяющейся продуктовой экосистемы, включая недавно запущенный BingX EventX.

Одним из ключевых моментов участия BingX стала интерактивная активация EventX, которая быстро стала одной из самых популярных активностей на выставочной площадке. Созданная специально для форума игра на основе прогнозов познакомила посетителей с концепцией торговли событиями в простом и увлекательном формате. На протяжении двух дней форума активность стабильно привлекала участников, обеспечивая высокий поток посетителей к стенду BingX и формируя одни из самых многочисленных аудиторий во время розыгрышей призов и активаций для сообщества. Интерактивный формат не только повысил вовлеченность посетителей, но и создал возможности для содержательных обсуждений продуктов BingX, торговых решений и перспектив сотрудничества.

"КРИПТО ЮГ 2026" предоставил доступ к новой и высоко вовлеченной аудитории. В отличие от крупных отраслевых мероприятий, сосредоточенных в крупнейших городах, форум привлек разнообразное сообщество региональных предпринимателей, трейдеров, криптоэнтузиастов, владельцев бизнеса и новых участников индустрии. Для многих гостей мероприятие стало первым непосредственным знакомством с брендом BingX, что создало дополнительные возможности для представления видения компании, её продуктов и долгосрочной приверженности развитию криптоиндустрии.

BingX обеспечила заметное присутствие на территории форума благодаря сочетанию брендирования стенда, цифровых рекламных размещений и интеграций по всей площадке мероприятия. В рамках деловой программы форума представитель BingX выступил с презентацией, посвященной стратегическим приоритетам компании на 2026 год. В ходе выступления были представлены ключевые направления развития экосистемы BingX, включая продуктовые инновации, решения на базе искусственного интеллекта, BingX EventX и более широкое видение компании по повышению доступности и привлекательности мультиактивной торговли для пользователей по всему миру.

Помимо выставочной и деловой программы, "КРИПТО ЮГ 2026" предоставил широкий спектр возможностей для нетворкинга, включая встречи с партнерами, VIP-мероприятия, активности для сообщества и вечерние события. Эти мероприятия позволили команде BingX напрямую взаимодействовать с ключевыми представителями индустрии, укреплять существующие отношения и изучать новые возможности для сотрудничества в рамках более широкой экосистемы цифровых активов.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX продолжает создавать инновационные решения для пользователей с любым уровнем опыта.

С 2024 года BingX является главным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнёром Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru