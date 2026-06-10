Выводя спорт на новый уровень: BingX запускает кампанию к Чемпионату мира с призовым фондом $10 млн

ПАНАМА-СИТИ, 10 июня 2026 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, объявила сегодня о запуске своей торговой кампании к Чемпионату мира 2026 года с призовым фондом $10 миллионов – масштабной глобальной инициативы, приуроченной к крупнейшему футбольному турниру в мире.

Taking Sports to the Next Level: BingX Launches a $10M Campaign for The World Cup

Пока мировая аудитория объединяется вокруг Чемпионата мира 2026 года, BingX использует свою расширяющуюся экосистему спортивных партнёрств, чтобы приблизить болельщиков к главным событиям турнира. В рамках кампании к Чемпионату мира 2026 года BingX предоставляет пользователям возможность «Выйти за пределы привычного» благодаря эксклюзивным глобальным возможностям взаимодействия с любимыми командами новыми способами, превращая свои знания и прогнозы в возможности, одновременно участвуя в одном из самых просматриваемых спортивных событий в мире.

Запущенная одновременно с проведением Чемпионата мира 2026 года, эта глобальная инициатива подчёркивает растущее присутствие BingX в мировом футболе, включая статус Основного партнёра Chelsea FC, а также сотрудничество с футбольным чемпионом Энцо Фернандесом в качестве Глобального амбассадора бренда BingX.

Кампания продлится с 9 июня по 20 июля и предложит пользователям по всему миру широкий спектр эксклюзивных активностей на футбольную тематику, включая прогнозы, торговые соревнования, реферальные программы и возможности для взаимодействия с сообществом. Общий призовой фонд кампании составляет $10 миллионов. В рамках мероприятия BingX также запустила временную категорию «Чемпионат мира» в EventX – новой функции платформы, позволяющей пользователям торговать на исходах матчей, начиная всего с 1 USDT и используя кредитное плечо до 10x. Кроме того, VIP-пользователи BingX получат премиальный доступ к эксклюзивным заданиям, наградам и дополнительным привилегиям на протяжении всей кампании.

В дополнение к цифровому опыту BingX проведёт эксклюзивные офлайн-мероприятия, посвящённые Чемпионату мира, в отдельных регионах. Среди них – специально организованные просмотры матчей и гостевые мероприятия, призванные приблизить атмосферу турнира к сообществу пользователей и предоставить уникальную возможность вместе отпраздновать главное футбольное событие мира.

«Чемпионат мира 2026 года является одним из крупнейших мировых спортивных событий десятилетия, объединяющим миллиарды болельщиков вокруг общей страсти», – отметил Пабло Монти, представитель BingX. «По мере роста нашей экосистемы спортивных партнёрств мы видим уникальную возможность объединить эмоции от соревнований мирового уровня с инновационными торговыми инструментами. Через нашу кампанию к Чемпионату мира мы предлагаем пользователям новые способы вывести свою многолетнюю привязанность к любимым командам на новый уровень вместе с BingX, предоставляя эксклюзивные возможности, которые объединяют развлечения, участие сообщества и доступ к рынкам в рамках экосистемы BingX».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятёрку крупнейших мировых криптовалютных бирж по объёму торговли деривативами и являясь одним из пионеров копитрейдинга в криптоиндустрии, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсную и спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является Основным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным биржевым партнёром Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

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