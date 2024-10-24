BingX полностью восстановила работу и представляет «ShieldX» для усиления безопасности

Вильнюс, Литва, 24 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, полностью восстановила свою операционную деятельность после недавнего инцидента с горячим кошельком, все депозиты и выводы вернулись в норму. В дополнение BingX представляет свою новую инициативу «ShieldX» — комплексный план, направленный на улучшение инфраструктуры безопасности платформы.

«ShieldX» представляет собой обновленный брандмауэр кошелька, разработанный для обеспечения расширенной защиты от внешних угроз, что еще лучше защищает активы пользователей. BingX также сотрудничает с ведущими сторонними сервисами безопасности для внедрения дополнительного круглосуточного мониторинга и обнаружения угроз, гарантируя, что любые уязвимости будут выявлены и устранены быстро и проактивно.

Помимо усовершенствованных брандмауэров и партнерств, BingX будет проходить регулярные, строгие проверки безопасности, проводимые независимыми агентствами. Биржа также запускает новую программу вознаграждений за выявление уязвимостей, предлагая вознаграждения исследователям безопасности, которые помогают выявлять потенциальные угрозы.

Используя свою новую инициативу по кибербезопасности, BingX подтверждает свою позицию лидера в сфере криптовалют, ставя безопасность пользователей на первое место. Эта инициатива не только повышает безопасность, но и подчеркивает долгосрочную приверженность биржи прозрачности, устойчивости и инновациям перед лицом меняющихся проблем кибербезопасности.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, подчеркнула важность быстрого восстановления платформы и постоянной приверженности безопасности пользователей. «Мы рады подтвердить, что наша платформа не только вернулась к нормальной деятельности, но и была основательно улучшена до более высокого уровня производительности, чем до инцидента. Быстрая реакция BingX подчеркивает нашу приверженность защите пользовательских активов, в основе нашего подхода лежат доверие, эффективность и прозрачность. Запуск «ShieldX» знаменует собой важный шаг в упреждающем укреплении защиты нашей платформы», — сказала Лин. «Нашим приоритетом остается обеспечение безопасной среды для всех пользователей посредством постоянных улучшений и стратегических партнерств. Кроме того, мы стремимся сотрудничать с лидерами отрасли для внедрения более высоких стандартов безопасности в криптоэкосистеме».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала основным партнером Chelsea FC, ознаменовав захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg