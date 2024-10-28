BingX恢復全面運營，推出「ShieldX」強化安全防護

立陶宛維爾紐斯2024年10月28日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX在經歷近期熱錢包事件後已全面恢復正常運營，所有充值和提現功能均已恢復。針對此次事件，BingX正式推出全新的「ShieldX」計劃，旨在全面加強平台安全基礎設施。

「ShieldX」引入了升級版錢包防火牆，能夠針對外部威脅提供高級防護，進一步保障用戶的資產安全。BingX還與領先的第三方安全機構合作，增設全天候監控和威脅檢測機制，確保能迅速主動地識別和解決任何潛在漏洞。

除了加強防火牆與建立合作夥伴關係，BingX還將定期接受由獨立安全機構執行的嚴格安全審計。同時，平台還將推出新的駭客賞金計劃，對協助找到潛在漏洞的安全研究人員提供獎勵，進一步強化其對持續改進的承諾。

透過這一新的網絡安全計劃，BingX再次確立了其在加密貨幣領域的領導地位，始終將用戶安全放在首位。此舉不僅增強了平台安全性，還突顯了該交易所在應對不斷演變的網絡安全挑戰時，對於透明堅韌及持續創新的長期承諾。

BingX首席產品官Vivien Lin強調了平台迅速恢復運營以及持續保障用戶安全的重要性。她表示：「我們確認平台已經恢復正常運營，經過全面加強後達到事件前的運行標準。BingX的迅速反應彰顯了我們對保護用戶資產的承諾，我們的核心理念是信任、高效、透明。「ShieldX」的推出標誌著我們在主動加強平台防禦方面邁出了重要一步。」Lin表示：「我們的首要任務依然是透過不斷改進和戰略合作，為所有用戶打造安全的交易環境。此外，我們致力於和行業領袖合作，提高整個加密生態系統的安全標準。」

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，同時也因應市場，定期提供主流幣如比特幣行情、及以太幣走勢分析工具，滿足新手到專業人士的不同層級需求。滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX