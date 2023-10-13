BingX представляет систему управления активами Wealth Management и расширяет торговую экосистему

СИНГАПУР, 13 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая глобальная криптовалютная биржа, рада представить свой новый продукт BingX Wealth Management. Это прозрачная и наглядная система управления активами, обеспечивающая эффективную работу всех активов пользователя.

BingX Introduces Wealth Management and Enriches Trading Ecosystem

BingX Wealth — это новая продуктовая система BingX, предоставляющая своим пользователям набор надежных финансовых продуктов для торголи криптоактивами. Она предлагает комплексную услугу по управлению активами, призванную обеспечить работу «свободных средств» пользователей BingX. На сегодняшний день BingX Wealth предоставляет варианты гарантированных основных депозитов с конкурентоспособной годовой процентной доходностью (APY), охватывая при этом основные классы активов, включая BTC, ETH и USDT.

В настоящее время опция гарантированного основного депозита BingX Wealth предоставляет два различных типа дохода: с гибким и фиксированным сроком (с вариантами продолжительности 30 и 90 дней). Депозиты с фиксированным сроком предназначены для пользователей BingX, которые предпочитают предсказуемую прибыль с конкурентоспособной процентной ставкой. А более длительный срок погашения означает более высокую процентную ставку. Между тем, депозиты с гибким сроком обеспечивают пользователям BingX возможность в полной мере использовать свои простаивающие активы. Они могут подписаться и использовать их по своему усмотрению. Обе услуги разработаны с учетом различных предпочтений в области персонализированного управления активами.

При подписке на эти продукты или использовании этих продуктов не взимается комиссия за транзакции, что гарантирует пользователям возможность максимизировать свои доходы.

BingX поддерживает высокие стандарты безопасности и надежности. Будучи первой криптовалютной биржей, прошедшей и прошедшей аудит Proof of Reserves (POR), BingX утверждает, что гарантирует 100% резервное обеспечение пользовательских активов. Его надежные системы управления рисками, строгие меры безопасности и развитая инфраструктура еще больше повышают безопасность средств пользователей.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, сказала: «Мы очень рады представить BingX Wealth, потому что это идеальный путь к персонализированному управлению активами и инновационный способ диверсификации стратегий для наших пользователей. Этот новый продукт позволит пользователям приумножать свои активы. сохраняя при этом доступность и безопасность. Мы стремимся предоставлять конкурентоспособные тарифы APY, гибкость и непоколебимую безопасность, что делает BingX Wealth надежным партнером в управлении криптоактивами».

О BingX

BingX — ведущая криптовалютная биржа, которая предлагает услуги спотовой, деривативной, копической и сетевой торговли более чем 100 странам и регионам по всему миру с более чем 5 миллионами пользователей. BingX продолжает связывать пользователей с опытными трейдерами и платформой безопасным и инновационным способом. Посетите https://bingx.com, чтобы узнать о BingX.

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