BingX Wealth Ürünleri Alım Satım Ekosistemini Zenginleştiriyor

News provided by

BingX

13 Oct, 2023, 10:51 ET

SİNGAPUR, 13 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, BingX Wealth ürünlerini duyurdu.  BingX Wealth, mevcut tekliflerini temel alarak, varlık yönetimi için çok çeşitli kullanıcı taleplerini karşılamak için bir adım daha ileri gidiyor.

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BingX Introduces Wealth Management and Enriches Trading Ecosystem
BingX Introduces Wealth Management and Enriches Trading Ecosystem

BingX Wealth, BingX'in yeni bir ürün sahası olup kullanıcılarına kripto varlıklarını büyütmeleri için bir dizi sağlam finansal ürün sunmaktadır. BingX kullanıcılarının "âtıl fonlarının sizin için çalışmasını" sağlamak ve istikrarlı getiri elde etmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir varlık yönetimi hizmeti sunmaktadır. Bugüne kadar BingX Wealth, BTC, ETH ve USDT dahil olmak üzere ana varlık sınıflarını kapsarken, rekabetçi Yıllık Yüzde Getiri (APY) ile garantili anapara mevduatları için seçenekler sunuyordu.

Şu anda, BingX Wealth'in garantili anapara yatırma seçeneği iki farklı kazanç türü sunmaktadır: Esnek ve Sabit Vadeli (30 günlük ve 90 günlük süreler için seçeneklerle). Sabit Vadeli mevduatlar, işlem yapmak yerine rekabetçi APY ile öngörülebilir getirileri tercih eden BingX kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Ve daha uzun vade süresi, daha yüksek faiz oranı anlamına gelir. Bu arada Esnek, BingX kullanıcılarının âtıl varlıklarını tam olarak kullanmalarını sağlar. İstedikleri zaman abone olabilir ve kullanabilirler. Her iki dönem de çeşitli kişiselleştirilmiş varlık yönetimi tercihlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürünlere abone olmak veya bunları kullanmakla ilgili herhangi bir işlem ücreti yoktur, bu da kullanıcıların kazançlarını en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlar. Ayrıca BingX yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarına sahiptir. Proof of Reserves (POR) denetiminden geçen ilk kripto para borsası olan BingX, kullanıcı varlıkları için %100 rezerv desteğini garanti ettiğini beyan etmektedir. Sağlam risk yönetim sistemleri, sıkı güvenlik önlemleri ve gelişmiş altyapısı, kullanıcı fonlarının güvenliğini daha da artırmaktadır.

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "BingX Wealth'i tanıtmaktan heyecan duyuyoruz çünkü kişiselleştirilmiş varlık yönetimine açılan mükemmel bir kapı ve BingX kullanıcılarına stratejilerini çeşitlendirmek için yenilikçi bir yol sunuyor. Bu yeni ürün, kullanıcılarımızın erişilebilirlik ve güvenliği korurken varlıklarını büyütmelerine olanak tanıyacak. Rekabetçi APY oranları, esneklik ve sarsılmaz güvenlik sunarak BingX Wealth'i kripto varlık yönetiminde güvenilir bir ortak haline getirmeye kararlıyız."

BingX, bu garantili anapara yatırma ürününü daha iyi kripto varlık yönetimi yolculuğunun sadece başlangıcı olarak görmektedir. Kullanıcıların sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için gelecekte sürekli olarak daha ileri çözümler getirmeyi taahhüt etmektedir.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/
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Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2246551/1920_2.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpg

SOURCE BingX

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