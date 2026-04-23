BingX укрепляет лидерство на Blockchain Forum 2026 в Москве, демонстрируя масштаб, вовлечённость и признание индустрии

ПАНАМА-СИТИ и МОСКВА , 23 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-AI компания, подвела итоги участия в Blockchain Forum 2026 – крупнейшем криптособытии в России и одном из ключевых мероприятий глобальной индустрии Web3, цифровых активов и искусственного интеллекта.

Форум, прошедший 14–15 апреля в Москве на площадке «Крокус Экспо», собрал 16 388 участников со всего мира, 151 компанию-партнера и обеспечил совокупный медиаохват свыше 100 миллионов просмотров, подтвердив статус ключевой площадки, где формируется повестка рынка и определяются стратегические направления развития индустрии.

Центр притяжения на выставке: стенд BingX

Стенд BingX стал одним из самых заметных и посещаемых на форуме, выделяясь масштабом, качеством организации и уровнем пользовательского опыта. На протяжении всего мероприятия фиксировался постоянный поток посетителей, очереди на участие в активностях и высокий уровень вовлечённости аудитории.

Программа стенда включала:

интерактивные активности для новых и текущих пользователей BingX

образовательные и развлекательные форматы (квиз, "колесо фортуны", музыкальная "супер-игра")

викторины, розыгрыши и игровые механики

Среди призов были представлены фирменный мерч BingX, а также премиальные устройства, включая AirPods Pro 3, MacBook Neo и iPhone 17. Все участники активностей получили эксклюзивный брендированный мерч BingX, подготовленный специально для форума.

Тройное признание на Blockchain Life Awards 2026

По итогам премии Blockchain Life Awards 2026 BingX была удостоена сразу трёх ключевых наград:

Лучшая криптобиржа СНГ

Лучшая международная криптобиржа

Лучшая биржа для торговли фьючерсами

Полученные награды отражают сильные позиции BingX на рынке, включая высокую ликвидность, значительные торговые объёмы и устойчивый спрос на продукт со стороны пользователей по всему миру.

Участие в формировании индустриальной повестки

Blockchain Forum 2026 стал точкой пересечения криптоиндустрии, государства, корпораций и ИИ-сектора. В рамках деловой программы состоялся масштабный диалог между криптобизнесом и государственными структурами, включая представителей Банка России, Государственной Думы, Минцифры и других ведомств.

BingX активно участвовала в обсуждении ключевых тем отрасли.

Зунг Нгуен – Руководитель регионального отдела развития бизнеса BingX, выступил на главной сцене с темой: «Безграничные деньги и интеллект: следующая волна Крипто × ИИ»

В своём выступлении он отметил растущую конвергенцию криптовалют и искусственного интеллекта как основу следующего этапа развития цифровой экономики.

Кроме того, представитель BingX принял участие в ряде панельных дискуссий, посвящённых:

ключевым трендам крипторынка

будущему рынков СНГ в условиях усиления регулирования

трансформации пользовательского поведения

развитию криптопродуктов, включая платежные решения и карты

Особое внимание было уделено вопросам регулирования в России, включая возможные изменения законодательства, требования к международным платформам и сценарии адаптации глобальных игроков к новым нормативным условиям.

Форум как ключевой центр нетворкинга и инсайтов

Blockchain Forum традиционно выступает не только как деловая площадка, но и как крупнейший нетворкинг-хаб индустрии. В течение двух дней участники провели десятки стратегических встреч, обсуждали будущие тренды и формировали партнёрства.

Форум объединил:

ведущие криптопроекты, инвестиционные фонды и технологические компании

крупнейшие российские корпорации и финтех-игроков

представителей государственного сектора

Среди участников и спикеров – представители крупнейших компаний, включая Яндекс, Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк, МТС, а также международные эксперты и инвесторы.

Одними из ключевых инфоповодов стали:

выступление Эррола Маска, предпринимателя и инвестора в сфере AI и цифровых активов

аналитика от крупного инвестора Гаррета Буллиша

первое публичное выступление Александра Винника, сооснователя BTC-e

Отдельным направлением стал запуск масштабного AI Future Forum, посвящённого роли искусственного интеллекта в формировании новой цифровой экономики.

Завершением мероприятия стала официальная AfterParty с живым выступлением артиста L'One.

Участие BingX в Blockchain Forum 2026 подтверждает стратегический фокус компании на укреплении глобального присутствия, развитии ИИ-интегрированных продуктов и активном участии в формировании будущего криптоиндустрии.

Сочетая технологическое лидерство, сильный продукт и глубокую вовлечённость в профессиональное сообщество, BingX продолжает укреплять позиции одного из ключевых игроков нового финансового ландшафта.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-AI компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж деривативов и являясь пионером копитрейдинга, BingX отвечает на меняющиеся потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексному набору продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-инструменты, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и результативности.

С 2024 года BingX является главным партнером футбольного клуба Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

